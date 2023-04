Diaporama : Hélène Ségara "mère célibataire" : ses confidences sur ses galères avec son fils Raphaël

Avec lui, la chanteuse a longtemps été célibataire et en galère. Exclusif - Hélène Ségara - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 choeurs chantent les plus belles chansons de Daniel Balavoine", diffusée le 18 février sur France 3 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

Hélène Ségara a plus tard accueilli deux autres enfants, Matteo, né en 2003, et Maya, née en 2004, issus de son mariage avec Mathieu Lecat. Exclusif - Hélène Segara - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 12", présentée par F.Bollaert et diffusée le 17 décembre sur France 3. Le 5 octobre 2021 © Rubens Hazon / Bestimage © BestImage, Rubens Hazon / Bestimage

12 / 13