Diaporama : Héritage de Jean-Luc Delarue : cette somme incroyable dont son fils Jean a hérité

Jean-Luc Delarue et Elisabeth Bost

Exclusif - Jean-Luc Delarue et Elisabeth Bost - Les amis du centre Georges Pompidou fêtent les 30 ans du centre.

Mariage de Jean-Luc Delarue et Anissa Kehl à Belle-île-en-mer, le 12 mai 2012. Le couple s'est marié dans la maison de l'animateur à Sauzon au cours d'une cérémonie intime. Le fils de Jean-Luc Delarue, Jean, était aux côtés de son père. Le couple, main dans la main, et leurs invités se sont dirigés vers une allée, en direction de la mer, afin de se réunir sur la plage.

Elisabeth Bost et Jean-Luc Delarue lors du match opposant le PSG et l'OM au Parc des princes le 10 septembre 2006. © Guillaume Gaffiot/Bestimage

Jean-Luc Delarue et Anissa Khel au défilé Dior Homme.

Elisabeth Bost - Montée des marches du film " How To Train Your Dragon 2" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 16 mai 2014.