Héritage de Jean-Luc Delarue : cette somme incroyable dont son fils Jean a hérité

La disparition de Jean-Luc Delarue, figure incontournable du paysage audiovisuel français, a ému le plus grand nombre. Mort à seulement 48 ans le 23 août 2012, des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine, il a laissé derrière lui un fils unique Jean. Fruit de ses amours avec sa première épouse Elisabeth Bost. Mais à la disparition de l'animateur et producteur, la mère du petit a lancé une guerre judiciaire à l'encontre d'Anissa Delarue, dernière épouse de Jean-Luc. En cause, l'héritage laissé par ce dernier derrière lui. Mais au fait, qu'a touché Jean son fils ?

Dans son numéro du mercredi 17 août, Ici Paris est revenu sur ce sujet qui a tant fait parler : l'héritage de Jean-Luc Delarue. A la mort de l'animateur de Ça se discute, il était estimé à 22 millions d'euros, avec notamment un appartement rue Bonaparte à Paris, depuis revendu, une maison à Sauzon où a eu lieu le mariage d'Anissa et Jean-Luc Delarue, ainsi que des oeuvres d'art et des parts de Réservoir Prod. Un pactole divisé en deux, entre la veuve Anissa et Jean, son seul fils. Mais le fils d'Elisabeth Bost a été pour sa part taxé à 45% en droits de succession, pour le plus grand regret de sa mère. Celle-ci a donc tenté d'annuler le mariage de son ex et d'Anissa Kehl, ainsi que le testament. Jean Delarue a tout de même touché la somme de 6 millions d'euros.

Des appartements évalués à 8 millions d'euros

En décembre 2021, l'émission de NRJ12 Héritages avait déjà donné quelques informations au sujet de cet héritage. On apprenait que la succession avait été "réglée". "La société Reservoir Prod a été vendue 14 millions d'euros. Les appartements, eux, sont évalués à 8 millions d'euros. Par conséquent, nous avons un total de 22 millions d'euros", avait-on également appris. Si Elisabeth Bost, soutenue par le père du défunt Claude Delarue, a tenté de faire annuler le contrat de mariage entre Jean-Luc et Anissa, la justice a finalement tranché en faveur de la veuve, en appliquant les dernières volontés du regretté présentateur.