Jean-Luc Delarue : Qui est son ex Laetitia, cette belle blonde "mêlant le feu et la glace" ?

Ce 23 août a marqué le triste anniversaire des dix ans de la mort de Jean-Luc Delarue, décédé à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Alors que TF1 a proposé un documentaire sur sa vie tumultueuse, Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé ce mercredi 24 août, cela a été l'occasion de revenir sur sa dernière épouse Anissa Khel. Mais avant de se marier, trois mois avant sa disparition, l'homme de télé a connu de nombreuses relations parmi lesquelles Laetitia. Dans l'ouvrage de Vincent Meslet, Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aimait pas, on évoque cette "belle histoire comme il n'en a pas eu depuis Elsa", son premier amour.

C'est au début des années 2000 que Jean-Luc Delarue goûte à nouveau au bonheur avec elle. Mais qui est Laetitia ? "Née dans un milieu huppé, elle a rejoint Reservoir Prod, en 1999, peut-on lire. Certains sourient : encore une blonde ! Une blonde hitchcockienne mêlant le feu et la glace." Une jeune fille de 23 ans, soit de treize ans sa cadette, qu'il va draguer longtemps avant de la charmer. Il réussira à lui offrir lors d'une soirée du réveillon une paire de baskets. Ceux qui se sont rencontrés sur un plateau télé la nuit du passage de l'an 2000 vont vivre une belle romance.

Une fille "de bonne famille, absolument pas fascinée par le bling-bling"

C'est la normalité de Laetitia qui a tout de suite attiré Jean-Luc Delarue. Cette fille "de bonne famille, absolument pas fascinée par le bling-bling, les Porsche et Saint-Tropez", le rassure. "Elle est sensible au gamin perdu qu'est Jean-Luc Delarue face à sa réussite", apprend-on au sujet de la jeune femme. Le couple va rester ensemble de 2000 à 2005 non sans de multiples ruptures. Une histoire d'amour qui n'est pas sans rappeler celle que l'animateur producteur de Ça se discute a vécue quelques années plus tôt avec Elsa. Dans la vie, Jean-Luc Delarue a toujours eu cet idéal d'une famille parfaite. Devenu papa d'un fils, Jean, dont il a été totalement gaga, il a regretté n'avoir pas réussi à fonder cette fameuse famille avec la maman, Elisabeth Bost. Quelque temps avant de mourir, il nourrissait toujours cet idéal et parlait de fonder une famille avec sa dernière épouse, Anissa.