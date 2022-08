Jean-Luc Delarue : Après sa tentative de suicide, il a accusé sa compagne à sa place !

Le 23 août 2012, c'est avec beaucoup de tristesse que l'on apprenait la mort deJean-Luc Delarue, des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Il y a bientôt 11 ans que l'animateur vedette disparaissait après une vie marquée par de nombreuses addictions de de moments sombres. Depuis qu'il est parti, certains se sont fait l'écho de quelques anecdotes qui illustrent la partie obscure de l'animateur de Ça se discute. Dans le livre Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aimait pas de Vincent Meslet, on découvre ainsi qu'une nuit il a tenté de se suicider en voiture, alors que sa petite amie et son frère étaient à bord. Et qu'après cette tentative, il a accusé sa compagne à sa place.

Cette compagne, il s'agit d'Elsa, son premier amour. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, il rentre chez lui avec elle et son demi-frère, au volant de sa belle Safrane, achetée par Réservoir Prod, sa société. Mais alors qu'il passe par les voies sur les berges, sous l'emprise d'alcool et de drogue, le célèbre animateur commence à augmenter le son de la musique – la chanson J'ai encore rêvé d'elle est en train de passer – et s'adressant à Elsa, lance : "On sera mieux là-haut tous ensemble, non ?" Au moment où il accélère, l'heure est à la panique dans la voiture, qui finit par se fracasser contre un poteau de la bretelle de sortie.

Il est recousu à vif, tant il est imbibé d'alcool

Après trois tonneaux, Jean-Luc Delarue, alors couvert de sang, ne pense qu'à lui. Il ne s'excuse pas, oubliant presque la présence de sa compagne et de son frère. Alors que la police arrive sur les lieux, il va alors accuser Elsa à sa place. Mais la présence de son sang du côté du volant va mettre rapidement fin à cette fausse déclaration. Suite à cela, Jean-Luc Delarue est hospitalisé d'urgence et l'on apprend dans l'ouvrage de Vincent Meslet qu'il sera même recousu à vif tant il est imbibé d'alcool et de drogue. Ce jour-là, plus de peur que de mal heureusement puisque l'animateur, qui a épousé Anissa trois mois seulement avant sa mort, s'en sort avec une cicatrice à l'oeil droit. Quant à Elsa et son frère, ils ont dû vivre un réel traumatisme.