Jean-Luc Delarue a tenté de se suicider en voiture, sa compagne et son frère à bord

Jean-Luc Delarue est mort dans la nuit du jeudi au vendredi 24 août 2012, soit il y a bientôt 11 ans. Le célèbre animateur et producteur est rapidement devenu l'une des figures incontournables du paysage audiovisuel français. Et le chouchou de la ménagère, qui considérait ce dernier comme le gendre idéal. Pourtant en coulisses de ce succès se cache de nombreuses failles, issues d'une enfance sans amour, comme il le confiera dans ses Carnets Secrets, écrit peu de temps avant sa triste disparition, des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Un jour, il a même tenté de se suicider en voiture, alors que sa compagne et son frère étaient à bord.

C'est dans le livre Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aimait pas de Vincent Meslet que l'on découvre cette triste anecdote. À l'époque, celui qui connaîtra plus tard l'amour avec des femmes comme Elisabeth Bost, mère de son fils Jean, Inès Sastre, ou encore sa dernière épouse Anissa, était en couple avec son premier amour, une dénommée Elsa. Une nuit, vers 3 heures du matin, il rentre chez lui avec sa compagne et son demi-frère. Il conduit alors sa belle Safrane, achetée par Réservoir Prod, et passe par les voies sur les berges. Sous l'emprise d'alcool et de drogue, le célèbre animateur commence à augmenter le son de la musique – il passe alors J'ai encore rêvé d'elle – et lance à Elsa : "On sera mieux là-haut tous ensemble, non ?" Il accélère, tout le monde se met alors à crier.

Couvert de sang, il ne s'excuse pas

La voiture finit par se fracasser contre un poteau de la bretelle de sortie, et fait trois tonneaux. Jean-Luc Delarue sort couvert de sang, et ne s'excuse pas, comme on peut le lire. "Putain, j'ai tout raté", "putain j'arrête la télé", "putain, je n'en peux plus", grommelle-t-il oubliant totalement l'existence de sa compagne et de son frère. Et lorsque la police arrive sur les lieux de l'accident, la figure de Ça se discute affirme alors que c'est Elsa qui était au volant. Mais la présence de son sang du côté du volant met rapidement fin à son faux témoignage et alourdit sa peine. Jean-Luc Delarue est hospitalisé d'urgence ce jour-là et peut même être recousu à vif tant il est imbibé d'alcool et de drogue. Il en sort avec une cicatrice à l'oeil droit.