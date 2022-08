Mort de Jean-Luc Delarue : La mère de son fils privée d'héritage et exclue de ses obsèques, elle n'a pas digéré !

Figure incontournable du paysage audiovisuel français, Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans. Suite à sa disparition c'est son héritage colossal qui a le plus fait couler d'encre. Au coeur de cette sombre affaire, la guerre lancée par Elisabeth Bost, son ex, à l'encontre de Anissa, dernière épouse en date de l'animateur, avec laquelle il s'est marié trois mois avant sa mort. L'idée de l'ancienne chroniqueuse de C8 ? Faire annuler le contrat de mariage, considérant qu'il s'agissait d'une union contractée dans un but exclusivement successoral et que Jean-Luc Delarue, en phase terminale, n'avait pas toutes ses facultés.

Il faut dire qu'Elisabeth Bost, mère du fils unique de Jean-Luc Delarue, Jean (âgé aujourd'hui de 15 ans), a été privée d'héritage – évalué à 22 millions d'euros– et exclue des obsèques de l'animateur et producteur. Ce que celle qui a perdu son combat face à Anissa Delarue, la justice ayant malgré tout appliqué les dernières volontés de celui-ci, a eu bien du mal à digérer. C'est en mai 2013 qu'Elisabeth Bost a brisé sur le silence, lors d'un entretien accordé à Paris Match. Celle qui a été en couple avec Jean-Luc Delarue de 2005 à 2009, garde de cette "jolie histoire", un immense bonheur son fils Jean. Ainsi que quelques souvenirs douloureux, comme les nombreuses addictions de son ex, aujourd'hui disparu.

Personne ne nous avait prévenus

Alors qu'il sent la mort venir, rapportait Le Point au moment de la diffusion de l'entretien, il décide d'exclure son ex de son testament. Et partage son héritage colossal entre Anissa, son épouse, et Jean, son fils, à 50/50. Et il mentionne sa volonté de ne pas la voir assister à son enterrement, tout comme sa propre mère. Elisabeth Bost ne digère pas. Elle dit avoir découvert cela, la veille de ces funérailles interdites. "Personne ne nous avait prévenus. J'en veux à ceux qui ont laissé un petit garçon de cinq ans se préparer à aller embrasser son père, alors que ce dernier était, en fait, décédé depuis plus de 24 heures", a-t-elle livré.