Mort de Jean-Luc Delarue : "Il m'a demandé de fermer les volets", ses derniers instants racontés par sa veuve Anissa

Trois mois après leur union (ils s'étaient passés la Il m'a demandé de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de lui donner ses boules Quies, s'est souvenue Anissa, en évoquant leurs dernières minutes ensemble. C'est ce que j'ai fait. Ensuite il s'est endormi, j'ai pris un livre, j'étais auprès de lui et il s'est éteint dans son sommeil. J'ai le sentiment qu'il est parti en paix puisqu'il s'est endormi avec un sourire." Trois mois après leur union (ils s'étaient passés la bague au doigt en mai 2012 à Belle-Île-en-mer ), Jean-Luc Delarue "qui ne parlait jamais de sa mort" et qui "ne la concevait même pas", s'est éteint à l'hôpital américain de Neuilly. ", de lui donner ses boules Quies, s'est souvenue Anissa, en évoquant. C'est ce que j'ai fait. Ensuite il s'est endormi, j'ai pris un livre, j'étais auprès de lui et il s'est éteint dans son sommeil. J'ai le sentiment qu'il est parti en paix puisqu'il s'est endormi avec un sourire."

C'est la toute première fois où la veuve acceptait de se livrer sur ce moment tragique. Elle en profitait également pour donner de ses nouvelles et acceptait que soient diffusées pour la des images exclusives de leur mariage, en 2012. "J'essaye d'être courageuse en faisant comme lui, d'être digne comme il l'a été face à la mala­die, d'être fort comme il l'a été", a-t-elle fait savoir. Une union qui l'a marquée à jamais. Elle s'est d'ailleurs rappelée avec beaucoup d'émotion des voeux prononcés par Jean-Luc Delarue ce jour. "Dans ce discours, j'y puise ma force, c'est un privilège d'avoir été aimé par un homme comme Jean-Luc. (...) Vous savez quand vous portez la robe blanche, ce n'est pas pour porter la robe noire quelques semaines plus tard, a-t-elle confié. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble. J'ai dû faire le deuil de tout ça." Des paroles qui ont fait écho à la demande d'annulation de mariage d'Elisabeth Bost, qui a été finalement déboutée.

Que devient Anissa Delarue depuis ?