Jean-Luc Delarue : Hospitalisé d'urgence, il a été recousu à vif tant il était "imbibé d'alcool"

Il y a dix ans que Jean-Luc Delarue à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Un bien triste anniversaire qui a permis de remettre en lumière sa vie entre face sombre et excès en tout genre. Alors que TF1 diffusait le 23 août, le documentaire Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès, retour sur un épisode tragique, où l'animateur vedette de Ça se discute a pu être recousu à vif, tant il était alcoolisé. Un moment terrible raconté par Vincent Meslet, dans son ouvrage Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aimait.

Un soir, celui qui a été victime d'un double cancer, a tenté de se suicider en voiture avec sa compagne Elsa, son premier amour, à bord. Cette dernière est revenue sur ce grave moment face caméra dans le documentaire TF1, expliquant qu'après trois tonneaux, "Jean-Luc a la moitié du visage ouvert, c'est à dire qu'il n'a plus de cheveux, l'oeil est complètement ouvert", comme rapporté par la passagère. De son côté, dans son livre, Vincent Meslet rapportait que couvert de sang, il ne pensait qu'à lui et avait même tenté de faire accuser sa compagne devant la police.

Il ressemble désormais à Scarface

Enfin, Jean-Luc Delarue est hospitalisé d'urgence ce jour-là et peut même être recousu à vif tant il est imbibé d'alcool et de drogue, comme on peut le lire. "Il ressemble désormais à Scarface, avec sa cicatrice à l'oeil droit", écrit l'auteur. Un épisode qui rejoint d'autres moments assez fous et sombres de la vie de Jean-Luc Delarue. L'animateur producteur avait notamment à plusieurs reprises fait des siennes à bord d'un avion. Le documentaire de TF1 a d'ailleurs dévoilé les images du père de famille du petit Jean (15 ans) saumon à la main dans un avion, un instant improbable.

Menotté en avion

Terrifié en avion, selon ses proches, celui qui a épousé Anissa Khel, alors qu'il savait que c'était la fin, prenait de nombreux médicaments et buvait beaucoup à bord. Lors d'un vol en direction de l'Afrique du sud, Jean-Luc Delarue était tellement ingérable qu'il avait dû être menotté.