Jean-Luc Delarue : Images exclusives avec son fils Jean dévoilées, il a les yeux de sa célèbre maman

Le documentaire Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé ce mercredi 24 août sur TF1, propose un retour sur la vie, non sans zones d'ombres, de Jean-Luc Delarue. Cela fait déjà dix ans que l'animateur producteur est mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Dans le documentaire, on découvre aussi des images avec son fils Jean, aujourd'hui âgé de 15 ans, fruit de ses amours avec Elisabeth Bost. Un petit garçon qui a été tout pour lui, comme le rapporte notamment la mère de Jean-Luc Delarue, face caméra.

"Cette union, ils s'entendaient vraiment bien, relate-t-elle à propos du couple que formaient son fils et l'ex-chroniqueuse de C8. Le jour où il rencontre Elisabeth, et qu'il me dit que c'est la femme la plus importante de sa vie, je lui dis que oui que je l'aime beaucoup moi aussi. Il me dit je crois que j'ai trouvé la bonne maman, je lui dis oui oui elle est formidable, etc. C'était une très grande décision pour lui que d'avoir un enfant, je pense que ça le perturbe au-delà de tout ce qu'on peut imaginer."

Rien n'est assez beau pour Jean

Le 21 octobre 2006 naît son fils Jean Delarue-Bost. On peut alors voir dans ce documentaire complet des images exclusives du petit garçon. Des clichés de lui bébé, dans les bras de ses parents, mais aussi un peu plus tard, collé à son illustre père. Le petit garçon qui semble avoir les yeux de sa mère, passe alors le plus clair de son temps avec Jean-Luc Delarue. "Il pense qu'il doit être un père parfait, qu'il va pas pouvoir lui donner tout ce qu'il veut lui donner, il se culpabilise, il vit à 150 à l'heure, il l'emmène au musée du Louvre, il l'emmène partout, rien n'est assez beau pour Jean", raconte la mère du défunt.

Jean-Luc Delarue dans la piscine avec son fils Jean

Puis, c'est Jean-Luc Delarue, en personne, que l'on entend parler de son fils, "le bouleversement de sa vie". "Le samedi matin, quand je vais le chercher, c'est directement la piscine, on reste tous les deux collés, c'est toute la journée ensemble jusqu'au soir et je peux vous dire que maintenant ce que lui montre papa c'est que quand il y a un problème on peut toujours s'en sortir, explique l'animateur de Ça se discute. On peut toujours retrouver la force de s'en sortir, on peut dire ce qu'on veut aux enfants, ce qui compte le plus c'est ce que l'on leur montre." On voit alors de belles images de Jean-Luc Delarue nager avec son fils dans leur piscine. Jean est un petit garçon qui est né d'un véritable désir et qui n'a visiblement manqué de rien.