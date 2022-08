Mort de Jean-Luc Delarue : Le mystère de son nez cassé, un "drame non élucidé" ?

10 ans ont passé depuis la disparition de Jean-Luc Delarue, animateur mythique décédé à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Mardi 23 août marquait ce triste anniversaire. L'occasion de revenir sur la vie souvent sombre de l'animateur de Ça se discute, son parcours sentimental mais aussi son enfance douloureuse. Ainsi que le mystère de son nez cassé. Dans ses Carnets Secrets, écrit en 2012, à l'hôpital, Jean-Luc Delarue évoquait un "drame non élucidé". Car les relations au sein de son foyer étaient compliquées, dans sa plus tendre enfance.

Il rapporte ainsi que le pédiatre qui le suivait a découvert qu'à 18 mois, lors d'une visite, qu'il avait le nez cassé. "Mon nez cassé. Le drame non élucidé de ma petite enfance", a écrit Jean-Luc Delarue. Ce n'est que bien plus tard, qu'il a alors eu comme une révélation. Il se dit que "les boxeurs aussi, ont le nez cassé". ''A ceci près que les boxeurs, eux, savent pourquoi et comment cette fracture s'est produite", a-t-il fait savoir. De cette famille qui a fragilisé ses bases dès l'enfance, il n'a plus aucune nouvelle à l'époque où il se livre sur papier.

Rumeur de mort et silence familial glaçant

"Aucune nouvelle de ma famille", constatait-il, comme rapporté par Challenges. Et même lorsqu'une fake news apparaît sur Twitter, annonçant la mort de Jean-Luc Delarue, il ne reçoit pas le moindre message de ses parents. Pire, son père, Jean-Claude Delarue accorde alors un entretien dans quelques médias où il révèle s'inquiéter pour la santé de son fils. "Merci, papa. Mais je n'ai toujours pas eu de tes nouvelles!", lui répondra amèrement Jean-Luc Delarue.

Il va alors longtemps idéaliser la famille. Et regrette fortement ne pas avoir réussi à en fonder une stable avec Elisabeth Bost, la mère de son fils Jean. "Je suis déchiré. J'ai un merveilleux petit garçon mais je n'ai pas réussi à fonder une famille", déplorait l'animateur et producteur, vivant cela comme un échec. "J'avais donné la vie à un petit homme, sans amour, sans avoir aimé sa mère!", avait-il admis, regrettant répéter le même schéma selon ses mots. Avec Anissa, sa dernière épouse, il avait l'espoir de réaliser son rêve le plus fou mais le temps lui aura manqué.