"Jean-Luc Delarue a la moitié du visage ouvert" : Sa passagère raconte sa tentative de suicide (avec beaucoup de vodka)

Premier amour de l'animateur, Elsa Guyon, a accepté de s'exprimer dans le documentaire Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès, diffusé ce mercredi 24 août sur TF1. Dix ans déjà que Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Et celui qui a disparu le 23 août 2012 continue de voir son histoire, aux aspects si sombres, fasciner. Dans le documentaire, son ancienne compagne a décidé de revenir sur un terrible épisode de leur vie : la tentative de suicide de l'animateur producteur alors qu'ils étaient à bord de sa voiture.

Elle revient sur cette caractéristique de Jean-Luc Delarue de n'être "souvent pas content de lui". Et ce soir-là comme toujours après une émission, place à quatre heures de debriefing ou la star de Ça se discute annonce que rien ne va. "Et quand vraiment ça va pas, il y a beaucoup de vodka", précise-t-elle. Ce soir-là, il y a aura encore beaucoup de vodka et elle décide de ne pas le laisser rentrer seul. "Un jour, après une émission qu'il a présentée alcoolisé, il est dans une grande détresse, et malheureusement, on monte dans la voiture parce que j'ai peur de le laisser partir tout seul et qu'il se tue, raconte-elle. Et à ce moment-là, Jean-Luc je sais pas pourquoi, il commence à rouler il se met à pleurer, et il me dit 'On sera mieux là-haut' et il fonce comme un malade, on prend un réverbère et là on fait trois tonneaux et on se retrouve sur le toit."

Jean-Luc a la moitié du visage ouvert

Elsa décrit alors une scène atroce où "Jean-Luc a la moitié du visage ouvert, c'est à dire qu'il n'a plus de cheveux, l'oeil est complètement ouvert", relate-t-elle. Après cet accident, il l'aurait accusée à sa place d'être au volant, devant la police, et aurait été finalement recousu à vif, tant il était alcoolisé et sous drogue, selon le récit de Vincent Mesclet dans son ouvrage Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aimait pas. "Il y a deux Jean-Luc, c'est à dire que le week-end il pleure dans les bras de ma maman, il dit je peux plus, j'ai envie d'arrêter et le lundi, il doit reprendre le costume de producteur animateur et ça devient de plus en plus difficile", rapporte Elsa Guyon dans le documentaire de TF1. Un récit glaçant.