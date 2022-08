Jean-Luc Delarue : "Trop provinciale, pas assez diplômée", qui est Elsa, son premier amour ?

Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac, le 23 août 2012. L'occasion de revenir sur les histoires amoureuses du célèbre animateur, à la vie parfois si sombre. Alors que sa dernière épouse Anissa Khel - à laquelle il s'est marié trois mois avant sa disparition, dans sa demeure à Belle-Île-en-mer - a été sous le feu des projecteurs, il a aussi euune idylle avec Elisabeth Bost, ex-chroniqueuse de C8. Elle est la mère de son fils unique, Jean (15 ans). Avant cela, Jean-Luc Delarue a été en couple avec le mannequin espagnol Inès Sastre, avec laquelle il a connu un "coup de foudre" immédiat, et a vécu une romance express.

Mais histoire plus méconnue, celle de son premier amour : Elsa. Qui est-elle ? Qui est celle qui a fait vibrer pour la première fois le coeur de Jean-Luc Delarue ?

C'est dans le livre Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aimait pas de Vincent Meslet, que l'on découvre le portrait de celle-ci. "Trop jeune, pas assez diplômée, trop provinciale", c'est ainsi que la dénigre Maryse, la mère de Jean-Luc Delarue. Elle ne supporte pas voir son fils avec elle. Elsa, l'animateur l'a rencontrée en Camargue, en 1993, elle a 18 ans, lui 28, et est amoureuse d'un autre. Il finira néanmoins par la séduire.

Sa mère Maryse la dénigre

Après avoir accepté de venir à Paris, elle refuse néanmoins de s'installer avec lui et préfère partager un studio avec une amie. Elsa aime la littérature, la musique, et est issue d'une famille totalement différente de la sienne. En effet, ses parents, commerçants, adorent leur fille, dont ils sont fiers. Ils feront ensemble de nombreux voyages, comme celui en Argentine avec seulement leurs sacs à dos. Cette compagne, comme l'écrit Vincent Meslet, "nourrit sa curiosité sans limites, son avidité à vivre mille vies au travers des autres". Elsa fréquente aussi le cours Florent, à côté de son BTS, et découvre avec des yeux émerveillés le monde de la télévision. Ce qui plait beaucoup à Jean-Luc Delarue. Dans les yeux des responsables du milieu dans lequel évolue l'animateur, "Elsa éclaire d'un autre jour Jean-Luc, le rendant plus humain, plus généreux, plus solaire".

Le point de départ d'une vie amoureuse très remplie pour Jean-Luc Delarue...