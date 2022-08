"Elle veut me saigner" : Les accusations violentes de Jean-Luc Delarue sur la célèbre mère de son fils

Jean-Luc Delarue, figure incontournable du paysage audiovisuel français, est mort à l'âge de 48 ans. C'était dans la nuit du jeudi au vendredi 24 août 2012, soit il y a bientôt 11 ans. Cette triste mort, des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine, a beaucoup touché le plus grand nombre, d'autant que son histoire n'a jamais été facile. C'est en décembre 2012 que sont sortis ses Carnets Secrets, un ouvrage écrit sur son lit d'hôpital en 2011. Il y parlait de cette enfance douloureuse, mais aussi de son rapport houleux avec la mère de son fils Jean, Elisabeth Bost. Et il n'était vraiment pas tendre avec l'ex-chroniqueuse du Grand 8 (C8).

"Elisabeth ne lâche pas prise, fait-il savoir. Elle veut me saigner, comme ma mère, me faire payer." Il témoigne qu'elle doit "aimer enrichir son avocat". "Elisabeth se crispe sur le matériel", dénonce Jean-Luc Delarue dans ses Carnets Secrets, aux éditions Archipel. Que lui demandait-elle ? Il fait état d'une provision de 2,5 millions d'euros et 13.500 € de pension alimentaire mensuelle qu'Elisabeth Bost avait exigé alors que le petit Jean n'avait que 3 ans à l'époque.

Je suis déchiré

Les seuls moments où il semblait apaisé, c'est lorsque l'animateur évoquait son fils unique. Mais regrettait aussi ne pas avoir réussi à fonder la famille dont il a lui-même toujours manqué. "Je suis déchiré. J'ai un merveilleux petit garçon mais je n'ai pas réussi à fonder une famille", déplorait l'animateur et producteur. Il jugeait alors cela comme un échec. "J'avais donné la vie à un petit homme, sans amour, sans avoir aimé sa mère!", peut-on lire, et ce dernier d'établir un lien avec son enfance sans amour. "Je répétais le même schéma", affirmait le regretté Jean-Luc Delarue.

Avec Anissa, il avait le désir de "fonder une famille"

Jean-Luc Delarue continuait néanmoins de rêver à cette famille tant chérie. Et en rencontrant Anissa Delarue, celle qui l'a "sauvé", selon ses mots, il a parlé avec celle-ci de cette envie, selon elle. "Dans ce discours, j'y puise ma force, c'est un privilège d'avoir été aimé par un homme comme Jean-Luc. (...) Vous savez quand vous portez la robe blanche, ce n'est pas pour porter la robe noire quelques semaines plus tard, a-t-elle confié en 2016 dans 50 Minutes Inside. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble. J'ai dû faire le deuil de tout ça." "Ma reconstruction commence, écrivait-il de son côté, alors âgé de 46 ans. Je redeviendrai le mec bien que je suis. Je veux être un bon père pour Jean, un bon mari pour celle que j'ai au coeur, Anissa, un bon ami, un bon professionnel."