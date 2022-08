Jean-Luc Delarue et Inés Sastre en couple : Un "coup de foudre" immédiat et une love story express !

Le 23 août 2022 sera marqué un anniversaire bien triste, celui de la mort de Jean-Luc Delarue, décédé à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Au cours de sa vie tumultueuse, celui qui a épousé en dernier lieu Anissa Khel, trois mois avant sa disparition, dans sa demeure à Belle-Île-en-mer, a connu de nombreuses idylles. Parmi lesquelles, celle avec la mère de son fils Elisabeth Bost, mais aussi ce "coup de foudre" immédiat avec Inès Sastre, avec laquelle il vivra une romance express.

C'est dans les colonnes de Gala, en novembre 2009, que le célèbre animateur de Ça se discute a évoqué ce coup de foudre pour le mannequin espagnol. "Inés et moi sommes devenus très amoureux l'un de l'autre quasi instantanément. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre !", a-t-il raconté à nos confrères, alors que pour cette édition il jouait les rédacteurs en chef. Cet amour fou qu'il décrit on a pu d'ailleurs le voir s'exposer en Une de Gala, avec une photo prise des amoureux le dimanche 8 novembre à 8 heures du matin sur le Pont des Arts. "Je ne voulais pas que paraissent des photos qui nous enlaidiraient, assorties de commentaires qui saliraient notre amour dans une certaine presse", a-t-il confié pour expliquer sa décision d'officialiser avec Inès Sastre. Ils s'étaient envolés pour Madrid pour célébrer l'anniversaire du top. "J'ai voulu célébrer mes 36 ans ici à Madrid cette année. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue et oui, Jean-Luc est bel et bien l'homme avec qui je partage ma vie", avait-elle fait savoir.

Romance express de 3 mois

Pourtant, seulement quatre mois plus tard, cette idylle express prend fin. Si leur complicité parfaite avait émerveillé les nombreux fans du gendre idéal du paf, elle n'aura pas duré longtemps. Le couple, qui s'était rencontré alors que le producteur et animateur devait interviewer la belle brune pour Gala, décide de se séparer. C'est au magazine belge Le Soir, que Jean-Luc Delarue avait confié cette rupture. "Le magazine Gala m'avait proposé d'être rédacteur en chef d'un numéro. Je me suis lancé à corps perdu dans ce travail et je faisais d'ailleurs ça gratuitement. Il se fait que j'étais en couple avec Inès Sastre à ce moment-là. Je me faisais mitrailler par les paparazzis. Ca tombait donc bien de s'afficher ensemble pour faire taire les rumeurs. C'est une pure coïncidence. Si je n'étais pas rédacteur en chef de Gala, je ne me serais sans doute pas affiché avec elle de ma propre initiative. De toute façon, c'est de l'histoire ancienne. Je ne vous expliquerai pas comment cette histoire s'est terminée, car c'est un peu trop récent."