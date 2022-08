Jean-Luc Delarue : Que devient sa veuve Anissa, 10 ans après sa mort ?

Décédé le 23 août 2012 d'un cancer de l'estomac et du péritoine, Jean-Luc Delarue laissait derrière lui son épouse Anissa Khelil. Mariés depuis trois mois au moment de sa mort (ils s'étaient passés la bague au doigt en mai 2012 à Belle-Île-en-mer), les amoureux s'étaient croisés une première fois en 2008 lors d'une exposition Louise Bourgeois, à Beaubourg. Après trois ans, ils s'étaient retrouvés par hasard et avaient débuté une relation en 2011. Veuve à seulement 30 ans, Anissa Khelil avait été aidée à l'époque par son mari dans la création d'une marque de bijoux protecteurs (elle avait d'ailleurs imaginé une gamme à tête de Bouddha, qu'elle avait créé spécialement pour lui).

Depuis, Anissa semble avoir créé avec sa soeur Samira Ana Khel, une marque de mode et prêt-à-porter. "ANA KHEL est avant tout une histoire de famille, celle de deux soeurs : Samira et Anissa. L'une est expatriée à Istanbul depuis une dizaine d'années, l'autre court les défilés en tant que mannequin pour une grande agence internationale. Unies par leur amour de la mode, le duo va découvrir l'Ouzbékistan et ses traditions, et plus particulièrement l'ikat, un savoir-faire ancestral complexe qui consiste à teindre les fils avant le tissage... " peut-on lire sur le site internet de la marque. Côté prix, les coussins valent 85 euros, les sacs entre 320 et 420 euros tandis que les kimonos valent entre 350 et 650 euros.