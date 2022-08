Mort de Jean-Luc Delarue : photos de son mariage avec Anissa, son fils Jean présent à ses côtés

C'est le 23 août 2012 que Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Trois mois auparavant, le célèbre animateur s'était marié à Anissa Khel. C'est à Belle-Île-en-mer, qu'ils se sont dit oui. Mais après la disparition du producteur, Anissa Delarue s'est retrouvée mêlée à une bataille juridique houleuse, qui l'a opposée à Elisabeth Bost, mère de Jean, le fils de Jean-Luc Delarue. Cette dernière, la première épouse de l'animateur, réclamant l'annulation du mariage, considérant qu'il s'agissait d'une union contractée dans un but exclusivement successoral.

Anissa Delarue qui a finalement remporté ce procès - la justice ayant appliqué les dernières volontés de Jean-Luc Delarue qui ont fait d'Anissa l'héritière de la moitié de sa fortune (estimée à 22 millions d'euros) - s'est livrée pour la première fois face caméra sur TF1 en 2016. Elle a livré quelques rares confidences sur les derniers instants de l'animateur, leurs dernières minutes ensemble, et a permis à 50 Minutes Inside de diffuser les images de leur mariage. De superbes photos de cette union qu'ils ont décidé de sceller dans leur maison, à Belle-Île-en-mer, le 12 mai 2012. Une cérémonie en petit comité comme on peut le voir avec les images inédites dévoilées.

Ses derniers instants dévoilés

La veuve de Jean-Luc Delarue a permis également de découvrir une tendre déclaration de l'animateur : "Tu n'as pas connu mes meilleures années pourtant tu m'as offert les miennes, que puis-je t'offrir en retour ? T'aimer, t'aimer, t'aimer (...) Je t'aime d'un amour pur et éternel, Anissa mon ange, mon coeur blanc comme tu m'appelles souvent, ma première et ma dernière femme." Mais le bonheur sera malheureusement de courte durée puisque quelques mois plus tard, c'est là l'hôpital américain de Neuilly sur Seine (Hauts-de-Seine) qu'ils partagent leurs derniers instants. S'il n'a jamais parlé de sa mort, et "ne la concevait même pas", aux dires de sa jeune épouse, il aura finalement perdu ce combat contre la maladie.

Que devient la veuve Anissa ?

C'est avec beaucoup d'émotion qu'Anissa Delarue s'est souvenue de ces derniers instants à ses côtés. "Il m'a demandé de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de lui donner ses boules quiès. C'est ce que j'ai fait. Ensuite il s'est endormi (...) et il s'est éteint dans son sommeil", avait-elle fait savoir. Par la suite, elle s'est fait discrète et a probablement continué d'essayer "d'être courageuse comme lui, d'être digne comme lui face à la maladie, d'être forte", comme livré ce jour. Veuve à 30 ans, celle qui avait rencontré l'animateur de Ça se discute lors d'une exposition de Louise Bourgeois à Beaubourg a créé depuis une marque de mode et prêt-à-porter, avec sa soeur Samira. Et n'a pas cherché la lumière des projecteurs.