Jean-Luc Delarue : Pourquoi il a épousé Anissa alors qu'il savait que c'était la fin

Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Un triste anniversaire des 10 ans de la disparition de l'un des visages les plus emblématiques du Paf que TF1 a décidé de marquer avec la diffusion de Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès. L'occasion notamment de revenir sur son mariage, trois mois avant sa mort, qui a beaucoup surpris. Laurianne Chouraqui, directrice des programmes de Réservoir Prod, s'exprime sur la raison qui a poussé l'animateur à épouser Anissa Khel, alors qu'il savait que c'était la fin.

"Anissa est arrivée à un moment de sa vie où il était extrêmement fragile et où il voulait se rapprocher de la normalité en fait", a-t-elle fait savoir. La jeune femme a en effet rencontré Jean-Luc Delarue lors d'une exposition de Louise Bourgeois à Beaubourg, alors que ce dernier affrontait de nombreuses épreuves. "Anissa était là un moment de sa vie où il a rencontré beaucoup d'épreuves, à la fois l'arrestation, la fin de l'addiction, le combat contre l'addiction, et le combat contre la maladie. Donc Anissa elle a été là pour vivre ça avec lui, a déclaré Laurianne Chouraqui face à la caméra. Et je pense que s'il a décidé de se marier, alors que peut-être il savait que c'était la fin, c'est parce qu'il avait besoin de ne plus être seul." Ne plus être seul et se rapprocher finalement de la normalité, lui qui avait toujours prôné le spectaculaire durant sa vie.

Une cérémonie intime à Belle-île-en-mer

C'est à Belle-Île-en-mer que Jean-Luc Delarue et Anissa se sont mariés le 12 mai 2012. Une cérémonie en petit comité comme on peut le voir grâce aux images inédites dévoilées. Mais après la disparition du producteur, Anissa Delarue s'est retrouvée mêlée à une bataille juridique houleuse, qui l'a opposée à Elisabeth Bost, mère de Jean, le fils de Jean-Luc Delarue. Une guerre sur fond d'héritage – estimé à 22 millions d'euros, dont la dernière épouse de Jean-Luc Delarue est finalement ressortie gagnante.