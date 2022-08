Héritage de Jean-Luc Delarue : son ex et sa veuve en guerre au tribunal, qui en est ressortie gagnante ?

Suite à la mort de l'animateur, qui combattait un double cancer, Elisabeth Bost, chroniqueuse du Grand 8 sur D8, entend faire annuler le mariage de son ex Jean-Luc Delarue et Anissa Khel. La mère de Jean, alors âgé de 9 ans, estimait que la répartition de l'héritage du producteur n'était pas équitable. Dans les colonnes de Paris Match en 2013, elle acceptait d'évoquer ce dossier, ce bras de fer monstre dans lequel elle s'était embarquée depuis le décès de feu l'animateur. "Ce combat, c'est pour Jean. [...] Je revendique le droit de pouvoir poursuivre l'éducation de mon fils avec les moyens dont nous étions convenus avec son père, confie-t-elle à l'époque. C'est pour cela que je demande le maintien de la pension versée de son vivant, bien que cela m'ait été refusé puisque, à la surprise générale, les comptes de Jean-Luc étaient vides au moment de son décès."

Une fortune estimée à 22 millions d'euros

En effet, selon les volontés de Jean-Luc Delarue comme établies dans son fameux testament, Elisabeth Bost a été totalement écartée de la gestion de l'héritage de son fils mineur, qui a hérité de la moitié de la colossale fortune de son père, estimée à 22 millions d'euros, avec notamment un appartement rue Bonaparte à Paris, depuis revendu, une maison à Sauzon où a eu lieu le mariage d'Anissa et Jean-Luc Delarue, ainsi que des oeuvres d'art et des parts de Réservoir Prod. Si Anissa a perçu la moitié, le fils d'Elisabeth Bost a été pour sa part taxé à 45% en droits de succession, pour le plus grand regret de sa mère. Jean Delarue a tout de même touché la somme de 6 millions d'euros.

Déboutée, elle doit de l'argent à Anissa