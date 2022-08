Diaporama : Inès de la Fressange : Ses filles Nine et Violette d'Urso, parfaits mélanges d'elle et de leur défunt papa

1 / 25 Inès de La Fressange - 19ème "Diner de la Mode" au bénéfice de Sidaction au Pavillon Cambon Capucines dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France. © Olivier Borde-Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage





3 / 25 Violette d'Urso : la fille d'Inès de la Fressange

5 / 25 Inès de la Fressange et Luigi d'Urso au défilé Lanvin en 1992

7 / 25 Inès de la Fressange et ses filles Nine et Violette d'Urso - People au 2ème défilé de mode, collection Haute-Couture automne-hiver 2014/2015 "Chanel" au Grand Palais à Paris.

11 / 25 Inès de la Fressange et sa fille Nine d'Urso en septembre 2011

13 / 25 Info ( Karl Lagerfeld a choisi comme nouvelle muse, Violette d'Urso, 15 ans, fille de l'ancienne mannequin et égérie Chanel, Inès de la Fressange) - Inès de la Fressange et ses filles Violette et Nine d'Urso - Arrivées des people au défilé de mode "Chanel" Haute Couture Automne-Hiver 2014/2015 au Grand Palais à Paris. Le 8 juillet 2014.

15 / 25 Inès de la Fressange et ses filles Nine et Violette - Arrivées des people au 2ème défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2016/2017 "Chanel" au Grand Palais à Paris. Le 5 juillet 2016. © CVS-Veeren / Bestimage

16 / 25 Inès de la Fressange et ses filles Nine et Violette - Photocall du 2ème défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2016/2017 "Chanel" à Paris. Le 5 Juillet 2016. © Olivier Borde / Bestimage

17 / 25 Inès de la Fressange et sa fille Nine Marie d'Urso - People au défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Schiaparelli" à Paris. Le 20 janvier 2020 © Olivier Borde / Bestimage

18 / 25 Inès de La Fressange et sa fille Nine d'Urso au dîner de gala international de la mode, à l'occasion de la réouverture des galeries de la Mode avec l'exposition "Harper's Bazaar, premier magazine de mode" au musée des arts décoratifs à Paris, France, le 26 février 2020, en marge de la semaine de la mode prêt-à-porter automne-hiver 2020/2021. © Veeren-Clovis/Bestimage

19 / 25 Semi-Exclusif - Inès de la Fressange et sa fille Nine d'Urso - People au dîner de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde), au profit des enfants du Rwanda, au Pavillon Ledoyen à Paris. Le 24 mars 2022 © Borde-Rindoff / Bestimage

20 / 25 Inès de La Fressange et sa fille Violette Marie d'Urso - Arrivées des people au défilé Chanel collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2020-2021 lors de la Fashion Week à Paris le 3 mars 2020. © Christophe Aubert via Bestimage

21 / 25 Semi-exclusif - Denis Olivennes (président-directeur général de Lagardère Active) entre Inès de La Fressange et sa fille Violette d'Urso - A l'occasion du lancement des Journées Européennes du Patrimoine, Kering organise un cocktail au sein de son siège à Paris, France, le 14 septembre 2018. © Olivier Borde/Bestimage

22 / 25 Inès de la Fressange et sa fille Violette - People au défilé de mode, collection Haute-Couture automne-hiver 2014/2015 "Schiaparelli" à l'hôtel d'Evreux à Paris. Le 7 juillet 2014

23 / 25 Inès de la Fressange et Luigi d'Urso en 1989

24 / 25 Inès de la Fressange et Luigi d'Urso à leur mariage