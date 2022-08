Inès de la Fressange : Ses filles Nine et Violette d'Urso, parfaits mélanges d'elle et de leur défunt papa

Ce jeudi 11 août, Inès de la Fressange célèbre ses 65 ans. Toujours aussi ravissante, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur elle, l'ex-mannequin a pu offrir de son ADN remarquable à ses deux filles Nine et Violette, fruits de ses amours avec son défunt ex-mari Luigi d'Urso. Celle qui incarne le chic à la française peut-être soulagée, la relève est assurée. À 28 ans et 25 ans, Nine et Violette d'Urso ont en effet bel et bien hérité de la beauté de leur illustre maman, mais aussi celle de leur père, homme d'affaires italien décédé en 2006 d'un malaise cardiaque.

Plutôt discrètes, les deux filles d'Inès de la Fressange ont déjà trouvé leur voie. Ainsi, Nine est mannequin comme sa mère, et comédienne, quand Violette, la cadette, se décrit comme curatrice pour la galerie d'art Kremnitz White. Nine d'Urso, qui est passée par Normale-Sup, a récemment fait parler d'elle évoquant sa bisexualité et son ancienne relation avec un garçon. Elle a également parlé de son statut de fille de, dans les colonnes de Gala : "Ma mère n'est pas non plus Madonna. [...] Mais c'est toujours présent. Y être systématiquement associée, il faudrait l'accepter, s'en moquer complètement, ou faire comme si cela n'existait pas, ce qui serait tout à fait louche. Je n'ai été capable d'aucune de ces trois options et cela m'a très longtemps entravée. J'en ai assez souffert, je m'en suis assez excusée, et pus ma mère et formidable."

Les rares confidences de Nine et Violette d'Urso sur leur célèbre maman

Célibataire, l'aînée des filles d'Inès de la Fressange n'est pas des plus actives sur Instagram où elle ne partage que peu de photos d'elle. En revanche, Violette est bien plus généreuse avec sa communauté. Toute blonde, la jeune femme est le parfait sosie de ses parents, comme le soulignent souvent de nombreux abonnés. "Beau mixte de luigi et Inès", écrit l'une d'entre eux en commentaires d'un selfie de la sublime Violette. Nine est également la copie conforme de sa mère. "Quand quelqu'un nous dit qu'on lui ressemble, c'est elle qui dit merci", expliquaient Nine et Violette à ELLE. [...] Quand on est en Italie, elle chante à tue-tête des chansons napolitaines que papa lui a fait découvrir. Quand on est tristounettes, elle lance des 'Minutes boîte de nuit' et elle met du Elvis à fond. On hurle, on chante puis on s'écroule."