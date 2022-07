Diaporama : Jean-Luc Reichmann et Nagui : le désaccord qui a marqué leur carrière

Jean-Luc Reichmann et Nagui : le désaccord qui a marqué leur carrière

Exclusif - Jean-Luc Reichmann - Soirée "Télé 7 Jours Summer Party" au restaurant "Monsieur Bleu" à Paris le 14 juin 2022. © Christophe Aubert via Bestimage

Exclusif - Jean-Luc Reichmann - Vernissage de l'exposition photographique de Nikos Aliagas "Regards Miroirs" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 14 avril 2022. © Cyril Moreau/Bestimage

Nagui et sa femme Mélanie Page - 33ème " Nuit des Molières " aux Folies Bergère à Paris le 30 Mai 2022. Bertrand Rindoff / Bestimage

Nagui et sa femme Mélanie Page - Photocall du XVème gala pour la Fondation Recherche Alzheimer à l'Olympia à Paris le 14 mars 2022. © Photo Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

12 / 14

Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage