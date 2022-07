Jean-Luc Reichmann et Nagui : le désaccord qui a marqué leur carrière

Jean-Luc Reichmann sera doublement à l'honneur le 2 juillet 2022, sur TF1. Après Le Combat des Maîtres spécial 12 ans, TF1 diffusera le documentaire Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun (23h15). L'occasion d'en apprendre davantage sur le présentateur de 61 ans et les différends qu'il a connus avec Nagui, son ami de longue date.

Nos confrères de Femme Actuelle ont eu l'occasion de visionner le documentaire en avant-première. Et ils ont levé le voile sur la partie où Nagui évoque sa collaboration avec l'animateur des 12 Coups de midi, marquée par un désaccord. Dès 1991, Jean-Luc Reichmann a travaillé avec Nagui. Il était la voix Off du jeu Que le meilleur gagne. "Il avait une qualité qui pour moi, est essentielle à la télévision. Il avait la radio dans ses veines, ce sens du moment, ce sens de l'intonation, de comment placer sa voix, en mettant en valeur un animateur, en étant drôle, en étant voix OFF", explique l'époux de Mélanie Page.

Par la suite, le compagnon de Nathalie Lecoultre a aussi commenté N'oubliez pas votre brosse à dents (1994-1996). Il ne voyait pas le plateau et commentait ce qu'il se passait comme un téléspectateur lambda. Un exercice inédit à la télévision. Mais parfois, les répétitions ne se déroulaient pas comme prévu. Il arrivait à Jean Luc Reichmann de partir sans prévenir pour tourner une voix de publicité, ce qui "rendait totalement dingue" Nagui. "Il y a eu une période où d'un coup, les vannes n'étaient plus les mêmes. Il y avait des vannes qu'il faisait qui moi, ne me faisaient pas rire et d'autres sur lesquelles je partais et où il ne me suivait pas. Il n'y avait rien de violent ou d'agressif, il y avait juste un sentiment de 'Il y a comme un truc qui ne va plus'", a-t-il poursuivi.

Les deux présentateurs mis en rivalité

A cette époque, la responsable des divertissements prénommée Béatrice Esposito propose à Jean-Luc Reichmann de passer devant la caméra, en tant que présentateur. Un choix qui a étonné Nagui. "Ce n'était pas de la jalousie, mais clairement lorsque la chaîne a commencé à me dire : 'Est-ce que tu penses que Jean-Luc pourrait animer telle émission ?', j'ai eu un sentiment de potentiellement perdre un membre de l'équipe. Donc non, on ne change rien. C'était sans me douter de l'appétit et de l'envie de Jean-Luc d'y aller. Il a évidemment eu raison de le faire", a-t-il précisé.

En effet, Jean-Luc Reichmann s'est ensuite retrouvé à la présentation des Z'amours sur France 2, en 1995. En 2009, c'est sur TF1 qu'on le retrouve pour Attention à la marche. Face à lui, Nagui connaît le succès avec Tout le monde veut prendre sa place. Les médias les mettent donc en rivalité et pourtant, il n'en est rien. "Ce qui était pour moi extrêmement important, c'est que les audiences se poursuivent comme elles doivent se poursuivre, que le fairplay règne et pas des animateurs qui veulent se tordre le cou et si c'était le cas, je ne serais pas là", a conclu le présentateur de N'oubliez pas les paroles.