Diaporama : Jean-Pierre Papin, papa d'une fille handicapée : "On m'avait dit qu'elle ne marcherait jamais"

Jean-Pierre Papin, papa d'une fille handicapée : "On m'avait dit qu'elle ne marcherait jamais"

L'ancien joueur de football français, Jean-Pierre Papin et sa femme Florence Papin - Dîner au Palais de l'Elysée en l'honneur des 50 ans du Variétés Club de France, à Paris, le 14 octobre 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage © BestImage, Stéphane Lemouton / Bestimage

Jean-Pierre Papin et sa femme Florence - Photocall de la 66ème cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Chatelet à Paris le 17 octobre 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau/Bestimage

L'ancien joueur de football français, Jean-Pierre Papin et sa femme Florence Papin - Dîner au Palais de l'Elysée en l'honneur des 50 ans du Variétés Club de France, à Paris, le 14 octobre 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage © BestImage, Stéphane Lemouton / Bestimage

6 / 11