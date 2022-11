Jean-Pierre Papin, papa d'une fille handicapée : "On m'avait dit qu'elle ne marcherait jamais"

Bientôt de retour au sein de l'Olympique de Marseille en tant qu'ambassadeur et conseiller stratégique du président Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin s'est distingué dans les stades entre 1986 et 1992 devenant même Ballon d'Or en 1991. Dans sa vie privée, l'ancien footballeur est devenu papa de cinq enfants dont un fils prénommé Christopher et une fille Emily handicapée à cause de lésions cérébrales diagnostiquées quelques mois après sa naissance en 1990. Très discret sur sa famille et sur l'état de santé de sa fille qui va fêter ses 32 ans en 2022, il avait néanmoins accordé quelques rares confidences aux journalistes du Parisien en 2020.

Créateur avec sa femme Florence de l'association Neuf de Coeur qui a pour but de venir en aide aux familles ayant des enfants victimes de lésions cérébrales grâce à une technique de stimulation multisensorielle, l'ancienne star de l'OM avait confié : "Un jour, on m'avait dit en France qu'elle ne marcherait jamais. A présent, elle est capable de courir 10 km avec moi tous les jours. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on nous raconte. Emily, c'est le combat d'une vie !"

Fier des avancées et des apprentissages de sa fille, il avait indiqué avec beaucoup d'espoir : "Elle continue de faire des progrès même si elle va avoir 30 ans à la fin du mois. On sait qu'elle ne sera jamais comme les autres. Mais Emily vit avec nous en faisant partie de la famille à 200%. On a un souci de plus que la plupart des autres parents et on a fait avec. (...) Il faut être présent tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ont honte d'avoir un enfant handicapé, mais il ne faut pas. C'est un enfant différent qui a besoin d'un peu plus de soin, d'affection."

Parti faire la promotion de son association à l'édition 2014 du Cross du Figaro, une épreuve annuelle comportant plusieurs courses à pied, JPP avait également parlé de son long combat pour sa précieuse Emily. "On a réussi à la faire revivre dans notre monde à nous. Au départ, ce n'était pas le cas. On est allés aux États-Unis pour la soigner", indiquait-il aux journalistes du Figaro.