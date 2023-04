Diaporama : Jean-Pierre Pernaut et ses petits-enfants : son fils Olivier fait part de ses regrets, "il était trop occupé"

Jean-Pierre Pernaut et ses petits-enfants : son fils Olivier fait part de ses regrets, "il était trop occupé"

Jean-Pierre Pernaut laisse derrière lui une femme, quatre enfants et deux petits-enfants. Exclusif - Jean-Pierre Pernaut - Enregistrement de l'émission "A prendre ou à laisser" (APOAL), présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Très proche de son père, Olivier Pernaut affirme avoir toujours eu d'excellentes relations avec ce dernier. Exclusif - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Les célébrités assistent au One Woman Show de l'humoriste E.Poux "Le syndrome du Playmobil" au Casino de Paris, France, le 15 avril 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

Mais il avoue aussi regretter que son célèbre père n'ait pas eu le temps de connaître plus ses petits-enfants. Olivier et Jean-Pierre Pernaut sur Instagram © Instagram

" Rose n'avait que 3 ans quand est arrivé le Covid. (...) le confinement nous a empêchés de nous voir ", déplore-t-il dans les colonnes de Gala . Olivier et Jean-Pierre Pernaut sur Instagram © Instagram

Pour remédier à cela, Jean-Pierre Pernaut voulait d'ailleurs venir s'installer près de son fils aîné. Jean-Pierre Pernaut lors du tournage de l'émission "Votre plus beau marché de France" à Montbrison le 14 juin 2019. © Frédéric Chambert / Panoramic / Bestimage © BestImage, Frédéric Chambert / Panoramic / Bestimage

