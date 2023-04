Jean-Pierre Pernaut et ses petits-enfants : son fils Olivier fait part de ses regrets, "il était trop occupé"

Très proche de son père, Olivier Pernaut a encore du mal à réaliser que celui-ci est parti. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort. Il laisse derrière lui Nathalie Marquay, sa première femme Dominique Bonnet et ses quatre enfants Julia (née en 1978), Olivier (né en 1981) ainsi que Lou (née en 2002) et Tom (né en 2003). Le 18 mars 2023, tous se réunissaient d'ailleurs à Amiens (ville de naissance du présentateur) pour inaugurer l'Office de Tourisme portant à présent son nom. Dans les colonnes du nouveau numéro de Gala, Olivier Pernaut a cependant fait part de son unique regret concernant sa relation avec son célèbre père.

Lui-même papa de deux enfants : Léo (10 ans) et Rose (6 ans), Olivier Pernaut admet que son père n'a pas eu beaucoup de relations avec ses petits-enfants, notamment par manque de temps et surtout à cause de la pandémie de coronavirus. "Rose n'avait que 3 ans quand est arrivé le Covid. On avait beau vivre à Saint-Nom-la-Bretèche et lui à Louveciennes, à 9 km de distance, le confinement nous a empêchés de nous voir", a-t-il déploré avant d'ajouter : "Quant à Léo, qui appelait mon père 'papi télé', il venait nous voir sur les courses du Trophée Andros. Mais le reste du temps, papa était trop occupé avec Lou et Tom qui étaient ados."

L'envie de rattraper le temps

Pas question pour Olivier Pernaut d'avoir de la rancoeur pour autant. Il assure ne pas en vouloir à ce dernier, ni à sa femme Nathalie et encore moins à sa demi-soeur Lou et son demi-frère Tom. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Jean-Pierre Pernaut comptait emménager à Saint-Nom-la-Bretèche, justement pour se rapprocher de son fils aîné, avec qui il partageait la passion de la course automobile. "Ça lui plaisait, l'idée d'être tout près de nous", assure Olivier Pernaut. Le couple a finalement opté pour une maison à Antony pour faciliter l'accès aux études de Lou et Tom, mais malheureusement l'illustre journaliste s'est éteint avant...

Depuis le départ du chef de famille, tous les Pernaut marchent main dans la main. Contrairement à beaucoup d'autres stars, il n'y a eu aucun combat pour l'héritage et la succession s'est déroulée dans le respect et la paix. Jean-Pierre Pernaut peut être fier !