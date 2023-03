Diaporama : Jean-Pierre Pernaut : Rare apparition de sa première femme Dominique et de leur fille Julia, entourées de toute la famille

1 / 21 Jean-Pierre Pernaut : Rare apparition de sa première femme Dominique et de leur fille Julia, entourées de toute la famille

2 / 21 Jean-Pierre Pernaut a eu quatre enfants : Julia et Olivier (issus d'un premier mariage) ainsi que Lou et Tom. Jean-Pierre Pernaut - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay lors de l'enregistrement de l'émission "Animaux Stars", pour la chaine Animaux. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

3 / 21 Même si les deux clans ne sont pas particulièrement proche, ils s'entendent bien. Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay lors de l'enregistrement de l'émission "Animaux Stars" le 23 novembre 2021, qui sera diffusée le 5 février 2022 sur la chaine Animaux. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

4 / 21 Avant d'être en couple avec Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut a connu l'amour avec une autre femme. Exclusif - Archives - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Dominique Bonnet en février 1992. © Frédéric Piau / Bestimage © BestImage, PIAU FREDERIC / BESTIMAGE

5 / 21 Lou Pernaut a récemment révélé ne pas être proche de sa demi-soeur Julia. Portrait de Lou Pernaut lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris. Le 7 mars 2023 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

6 / 21 Jean-Pierre Pernaut était très proche de son fils Olivier, passionné de sports automobiles. Jean-Pierre Pernaut et son fils Olivier Pernaut - Présentation de la nouvelle voiture de Margot Laffite, Jean-Pierre et Olivier Pernaut pour le trophée Andros à Paris le 26 novembre 2015. La compagnie des Bateaux-Mouches est leur partenaire officiel. © Lionel Urman / Bestimage © BestImage, LIONEL URMAN / BESTIMAGE

7 / 21 Tom est le plus enfant de Jean-Pierre Pernaut. Tom Pernaut prend la pose sur Instagram © Instagram

8 / 21 Dominique Bonnet (première femme de Jean-Pierre Pernaut) - La famille de Jean-Pierre Pernaut à la sortie des obsèques en la Basilique Sainte-Clotilde à Paris le 9 mars 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

9 / 21 En France, en Picardie, à Amiens, portrait de Jean-Pierre Pernaut chez lui, posant avec sa femme Dominique, leurs enfants Julia et Olivier. Avril 1988 © Michel Marizy via Bestimage © BestImage, Michel MARIZY via Bestimage

14 / 21 Exclusif - Jean-Pierre Pernaut - L'émission TPMP (Touche pas à Mon Poste) diffusée en direct le 31 Aout 2021 sur C8, en présence de Jean-Pierre Pernaut venu presenter son magazine "Au Coeur des Régions" (bimestriel) avec le soutien de son épouse Nathalie Marquay-Pernaut - Paris le 31 Aout 2021 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

20 / 21 Olivier Pernaut en vacances à Mykonos avec sa femme Catherine et leurs deux enfants, Léo et Rose - Instagram © Instagram