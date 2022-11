Diaporama : Jenifer en proie aux dettes : elle révèle sa "grosse galère" financière à son entrée à la Star Ac'

1 / 18 Extrait du documentaire "Jenifer : Face à ma vie" diffusée sur NRJ 12 © NRJ 12

2 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli et Voce Ventu - Enregistrement de l'émission "Embarquement immédiat" au théâtre de verdure du Casone à Ajaccio, diffusée le 4 novembre sur France 3. Le 11 octobre 2022. Pour "Embarquement immédiat", P.Fiori réunit à Ajaccio, ses amis chanteurs et musiciens, insulaires et du continent, pour célébrer en musique et en public, un répertoire corse haut en couleur et généreux. En tout, ce sera plus d'une quinzaine d'artistes et formations musicales qui interpréteront en solo, duo, trio ou collégiale, une vingtaine de chansons du patrimoine corse : Terra Corsa, Corsica, Catena, Diu Vi Salvi Regina, Chi fa, Viaghji Ti vecu o la mio bandera... © Olivier Sanchez / Bestimage © BestImage, © Olivier Sanchez / Bestimage

3 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli - Enregistrement de l'émission "Les stars chantent pour le Sidaction - 40 ans de chansons de Céline Dion" au Palais des Sports à Paris. Le 16 mars 2022 © Cyril Moreau-Coadic Guirec / Bestimage À l'occasion de la 29e édition du Sidaction, sous la présidence de L.Renaud et de J.P.Gaultier, France 2 propose une grande émission événement au Dôme de Paris afin de parcourir en chansons les 40 ans de carrière de la plus grande voix francophone : Céline Dion. Le chanteur V.Niclo endossera, le temps d'un soir, le rôle de maître de cérémonie et accueillera sur scène plusieurs générations d'artistes pour chanter le répertoire de la star internationale dans des tableaux conçus et chorégraphiés spécialement pour l'émission. Tout au long de la soirée, les artistes interprèteront quelques-uns des plus grands succès de Céline Dion, tels que : Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras, S'il suffisait d'aimer, Encore un soir, All by myself, Parler à mon père, Ziggy - un garçon pas comme les autres, My heart will go on, On ne change pas, etc. Une grande soirée d'engagement pour l'association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité. © BestImage, © Cyril Moreau-Coadic Guirec / Bestimage

4 / 18 Jenifer Bartoli à l'avant-première du film d'animation "Tous en scène 2" au cinéma Le Grand Rex à Paris, France, le 26 novembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

5 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli - Enregistrement de l'émission "La Lettre" au Théâtre du Châtelet à Paris, qui sera diffusée le 16 novembre sur France 2. Le 23 octobre 2019 Les stars se mettent au service d'anonymes pour honorer des personnes ordinaires au tempérament extraordinaire en les surprenant sur la scène du théâtre du Châtelet et chez eux, dans leur vie de tous les jours, pour les remercier et leur faire vivre des moments d'émotion inoubliables... Nous avons tous autour de nous des héros du quotidien qui se dévouent modestement pour les autres et donnent de leur temps, sans rien attendre en retour. Depuis plusieurs semaines, France 2 a donné l'opportunité aux téléspectateurs d'écrire une lettre adressée à la star préférée d'un de leurs proches méritants. Après avoir reçu de nombreux courriers, chacune des stars va choisir la Lettre qui l'a le plus touchée et rendre hommage à un anonyme en le surprenant, avec la complicité de l'auteur de la lettre, sur la scène du théâtre du Châtelet ou en plein coeur de son intimité. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Bestimage

6 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli - Inauguration du nouvel hôtel 5 parisien au coeur du Triangle d'Or "Les Jardins du Faubourg" à Paris le 10 septembre 2019. Situé à deux pas d'adresses prestigieuses telles que les Champs-Élysées, la place de la Concorde, le Faubourg Saint-Honoré et le Palais de l'Élysée, l'hôtel Les Jardins du Faubourg s'annonce comme le nouvel écrin incontournable du Triangle d'Or. A propos des Jardins du Faubourg : Avec 32 chambres et 4 suites, l'hôtel donne sur une cour intérieure végétalisée et possède une magnifique terrasse de plus de 100 m2. Le tout nouveau restaurant des Jardins du Faubourg, " La Régalade du Faubourg ", est confié au chef Bruno Doucet, initiateur de la bistronomie. Mêlant produits frais, de saison, de grande qualité avec une cuisine généreuse et contemporaine, cette nouvelle adresse inédite et pleine d'audace, fera le bonheur de tous les clients. Le bar, " The Confidentiel ", écrin chaleureux, élégant et intimiste, aux lumières tamisées le soir venu, propose une collection de cocktails originale et savoureuse. Les Jardins du Faubourg propose également un Spa d'exception de plus de 400 m2 avec une carte de soins unique signée Olivier Lecoq, une piscine intérieure aux dimensions exceptionnelles avec hammam et sauna, ainsi qu'une salle de fitness avec du matériel dernière génération, du coaching personnalisé et des cours de yoga. La gamme de produits de soins luxueuse et respectueuse de l'environnement Olivier Lecocq Paris est en vente dans le spa de l'hôtel. © Veeren/Bestimage © BestImage, © Veeren/Bestimage

7 / 18 Jenifer Bartoli - Avant-première du film ""Playmobil Le Film" au cinéma Le Grand Rex à Paris. Le 23 juin 2019 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec / Bestimage

8 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli et Florent Pagny - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

9 / 18 Jenifer Bartoli à l'avant-première du film d'animation "Tous en scène 2" au cinéma Le Grand Rex à Paris, France, le 26 novembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

10 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli lors de la cérémonie de la 1ère édition des "Olympia Awards" (cérémonie récompensant des artistes de la musique et de l'humour, présentée par A. de Caunes) à l'Olympia. Paris, le 11 décembre 2019. © Gorassini-Tribeca/Bestimage © BestImage, © Gorassini-Tribeca/Bestimage

11 / 18 Exclusif - Jenifer, la chanteuse française et coach dans The Voice, a inauguré les illuminations de Noël sur la Place des Arcades du centre commercial au Polygone Riviera à Cagnes sur Mer, près de Nice avant de faire un show case suivi d'une séance de dédicaces à la Fnac le 25 novembre 2019. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

12 / 18 Jenifer Bartoli - 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides/Bestimage

13 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli lors de l'enregistrement de l'émission "La Chanson Challenge 2019" aux Arènes de Nîmes, le 17 mai 2019. Et un nouveau programme autour de la chanson ! Le samedi 17 août prochain, TF1 lancera à 21h05 un nouveau divertissement baptisé "La chanson challenge". Durant cette émission produite par DMLSTV, plusieurs artistes français se lanceront des challenges autour de la musique. Pendant deux mois, ces chanteurs et comédiens se sont lancé à tour de rôle des défis sur les réseaux sociaux : interpréter un titre à l'opposé de leur univers habituel. © Guillaume Gaffiot/Bestimage © BestImage, © Guillaume Gaffiot/Bestimage

14 / 18 Info - Diffusion de l'émission "Le grand concert de l'été" sur TF1 le 15 août - Exclusif - Jenifer Bartoli lors de l'enregistrement de l'émission "La Chanson de l'Année 2019" aux Arènes de Nîmes, le 16 mai 2019. L'émission sera diffusée sur TF1 le samedi 15 juin. TF1 propose aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec "La Chanson de l'Année" présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV. Les téléspectateurs pourront élire en direct "La Chanson de l'Année" parmi les 20 titres en compétition. Les votes débuteront dès 21 h et le prix sera annoncé en fin d'émission. Un prix d'honneur sera également remis au cours de la soirée à un artiste emblématique de la chanson française. " La Chanson de l'Année" sera diffusée depuis un lieu mythique, les Arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l'année. Ces stars de la chanson française et internationales interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. © Guillaume Gaffiot/Bestimage © BestImage, © Guillaume Gaffiot/Bestimage

15 / 18 Jenifer Bartoli - 20ème cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals à Cannes. Le 10 novembre 2018 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

16 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au studio Gabriel à Paris le 29 octobre 2018. L'émission sera diffusée le 4 novembre 2018 . © Guillaume Gaffiot/Bestimage © BestImage, © Guillaume Gaffiot/Bestimage

17 / 18 Exclusif - Jenifer Bartoli - Enregistrement de l'émission "Les Années Bonheur", N°89, présentée par P.Sébastien, et diffusée le 15 décembre sur France 2. Le 2 octobre 2018 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, © Giancarlo Gorassini / Bestimage