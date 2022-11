Jenifer en proie aux dettes : elle révèle sa "grosse galère" financière à son entrée à la Star Ac'

Il y a plus de vingt ans, Jenifer remportait la première saison de la Star Academy. Un moment inoubliable dans lequel l'actualité l'a replongée. En octobre dernier, TF1 proposait un grand retour de l'émission. Nouveaux candidats, nouveaux professeurs, même château et même défi. Jenifer était conviée sur le tout premier prime pour revenir sur ses premiers pas et encourager les nouveaux élèves face à cette expérience hors-du-commun. Dans une tenue rose bonbon qui a beaucoup fait parler, la chanteuse de 40 ans s'est rappelée, avec beaucoup de tendresse et de nostalgie, de son passage au château de Dammarie-Les-Lys et de sa victoire.

Depuis, Jenifer a fait du chemin. Au cinéma mais surtout en musique. Elle a d'ailleurs sorti son neuvième album récemment, N°9, qu'elle présentera bientôt au public dans le cadre d'une tournée. Un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé en débarquant dans la Star Academy à tout juste 19 ans. La jeune femme qu'elle était à l'époque manquait de confiance en elle malgré le talent dont elle faisait preuve aux évaluations. Mais qu'importe la victoire. Au départ, l'idée de gagner n'était pas un but pour elle. L'intérêt était ailleurs.

Je devais beaucoup d'argent à beaucoup de monde

Dans le documentaire Jenifer : Face à ma vie que lui consacrait NRJ 12 ce jeudi 24 novembre, la maman d'Aaron, 19 ans, Joseph, 8 ans et d'un troisième garçon âgé d'un an et demi a confié qu'à l'époque, participer à la Star Academy était une manière de "se couper du monde" et de renflouer les caisses : "La vérité, c'est que je devais beaucoup d'argent à beaucoup de monde" a-t-elle confié face caméra.

Si les sommes à rembourser ne se comptaient pas en millions, Jenifer révèle néanmoins qu'elles étaient suffisamment importantes pour la motiver à rester dans la compétition : "J'étais en grosse galère au moment où je suis rentrée dans la Star Ac. [...] J'avais un petit carnet planqué, et comme on était rémunérés à la semaine, je calculais les semaines. Donc je me disais : 'Si j'arrive à me faire une petite semaine de plus, quand je sors, je peux rembourser ce que je dois à telle personne, telle personne et telle personne.' "

Loin de vouloir inquiéter ses proches à qui elle n'osait pas demander de l'aide, Jenifer s'est débrouillée toute seule. Ou comment faire d'une pierre plus de deux coups : "Je ne voulais pas redescendre à Nice ou en Corse en n'ayant rien appris, rien gagné. Donc je me prêtais au jeu. Finalement, ça m'a fait du bien de me retrouver coupée du monde dans ce château, recevant des cours. Ça me remplissait en fait, ça me remplissait les poches, psychologiquement. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais dans la vie. "