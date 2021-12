Diaporama Jennifer Lawrence enceinte : son ventre rond joliment moulé pour la promo de "Don't Look Up"

1 / 22 Jennifer Lawrence enceinte : son ventre rond joliment moulé pour la promo de "Don't Look Up"

2 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York. Photo by Felipe Ramales/Splash NewsABACAPRESS.COM

3 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by MM/ABACAPRESS.COM

4 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by MM/ABACAPRESS.COM

5 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by Felipe Ramales/Splash NewsABACAPRESS.COM

6 / 22 Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





7 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by Elder Ordonez/Splash NewsABACAPRESS.COM

8 / 22 Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill and Adam McKay - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





9 / 22 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





10 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021 Photo by Elder Ordonez/Splash NewsABACAPRESS.COM

11 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by Elder Ordonez/Splash NewsABACAPRESS.COM

12 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by Felipe Ramales/Splash NewsABACAPRESS.COM

13 / 22 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





14 / 22 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





15 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by Felipe Ramales/Splash NewsABACAPRESS.COM

16 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by Felipe Ramales/Splash NewsABACAPRESS.COM

17 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by Felipe Ramales/Splash NewsABACAPRESS.COM

18 / 22 Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill and Adam McKay - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





19 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by MM/ABACAPRESS.COM

20 / 22 Jennifer Lawrence en petite robe à pois au "Late Show With Stephen Colbert" à New York le 6 décembre 2021. Photo by MM/ABACAPRESS.COM

21 / 22 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.