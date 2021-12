Jennifer Lawrence enceinte : son ventre rond joliment moulé pour la promo de "Don't Look Up"

Jennifer Lawrence s'est montrée extrêmement discrète depuis le début de sa grossesse, ne se dévoilant qu'à de très rares occasions, comme lors d'une manifestation en octobre dernier. Mais l'actrice américaine de 31 ans a fait une sortie pour le moins remarquée dimanche 5 décembre 2021 lors de l'avant-première mondiale de Don't Look Up organisée à New York. Glamour dans une longue robe de la maison Dior, parée de bijoux Tiffany & Co, la star hollywoodienne a foulé pour la toute première fois un tapis rouge enceinte. Celle qui a été révélée dans la saga Hunger Games était entourée de tout le cast de cette nouvelle comédie signée Netflix, attendue pour le 24 décembre prochain en France. Et Jennifer Lawrence ne s'est pas arrêtée à cette avant-première pour promouvoir son nouveau projet.

L'actrice américaine, égérie Dior depuis neuf ans, était de passage dans l'émission Late Show with Stephen Colbert, talk show tourné à New York. Jennifer Lawrence a été aperçue en dehors des studios dans une petite robe à pois moulante qui épousait son ventre très arrondi. La jolie blonde a complété sa tenue avec une paire d'escarpins à hauts talons pour un maximum d'élégance. Jennifer Lawrence irradiait dans la nuit new-yorkaise.

Dans Don't Look Up, comédie sombre d'Adam McKay, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio incarnent deux piètres astronomes qui s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire. Le casting de cette production Netflix est impressionnant avec également Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Himesh Patel, Cate Blanchett, Rob Morgan, et le Français Tomer Sisley.

Côté vie privée, Jennifer Lawrence a officialisé sa grossesse en septembre dernier, un premier bébé qui est le fruit de son amour pour le marchant d'art américain Cooke Maroney, qui est devenu son mari en octobre 2019. Dans une récente interview accordée à Vanity Fair, Jennifer Lawrence confiait vouloir protéger le plus possible la vie privée de son enfant.