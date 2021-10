Jennifer Lawrence enceinte : elle dévoile son ventre rond en pleine manifestation

L'annonce de la grossesse de Jennifer Lawrence, confirmée par son porte-parole, avait ravi ses nombreux fans. La future maman a dévoilé publiquement ses nouvelles formes ce week-end. La star américaine de 31 ans a participé à une manifestation à New York, l'occasion de montrer ses rondeurs...

Des millions d'Américains sont sortis dans la rue, samedi 2 octobre 2021. Tous ont manifesté contre le "Texas Heartbeat Act", une loi anti-avortement adoptée au Texas. À compter du 1er septembre, l'État du sud des États-Unis interdit l'interruption volontaire de grossesse dès lors d'un battement cardiaque du foetus est détecté. Bien que la législation ne concerne que l'État du Texas, les plus grandes villes américaines ont été le théâtre de manifestations. Jennifer Lawrence a participé à celle de New York. Sa présence a été immortalisée par son amie comédienne Amy Schumer, qui a publié une photo d'elles deux sur Instagram.

"Je n'ai pas d'utérus et elle est enceinte mais on est là [avec] @womensmarch @plannedparenthood", écrit Amy en légende de son cliché, en faisant une allusion à son ablation de l'utérus, conséquence de l'endométriose dont elle est atteinte. Sur l'image, Jennifer Lawrence y porte une veste en jean et une robe noire et blanche à carreaux ample, sous laquelle pointe son ventre rond.