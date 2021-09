Jennifer Lawrence est enceinte : premier enfant avec son mari Cooke Maroney

11 photos

La nouvelle a été confirmée par son porte-parole et on en sait très peu sur cette grossesse. Jennifer Lawrence, elle, ne dit rien et ne se montre pas. La star américaine se prépare dans la plus grande discrétion à cet heureux événement.

Jennifer Lawrence va avoir un bébé ! L'actrice américaine est enceinte de son premier enfant comme l'a confirmé son représentant au site américain PEOPLE, le mercredi 8 septembre 2021. La jeune femme de 31 ans, star de la saga Hunger Games, n'a pas pris la parole pour évoquer le sujet, n'a pas dévoilé son ventre arrondi et on ne sait pas depuis quand elle est enceinte. Inutile donc de dire à quel point les jours ou semaines à venir réservent des surprises. Jennifer Lawrence est en couple avec Cooke Maroney, un marchand d'art de 37 ans. Très discrète sur sa vie privée, la jolie blonde avait dévoilé être fiancée à son compagnon en 2019 puis ils se sont mariés dans un magnifique manoir datant de 1894, inspiré par la décoration du château de Versailles. Les amoureux se seraient rencontrés par l'intermédiaire d'une des amies proches de la star, Laura Simpson. "C'est juste la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Ça a été une décision très, très facile à prendre", a-t-elle déclaré la même année. Inutile de dire que cet heureux événement sera protégé du regard grand public car Jennifer Lawrence n'est pas du genre à s'épancher en interview. Elle pourra certainement compter sur la présence et les bons conseils de sa meilleure amie Emma Stone, elle-même devenue maman il y a quelques mois cette année. Par le passé, Jennifer Lawrence a fréquenté Chris Martin, leader du groupe Coldplay et le réalisateur Darren Aronofsky.