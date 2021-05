Amy Schumer cash sur sa vie sexuelle depuis l'accouchement : "Ma vulve est une immondice"

Depuis qu'elle est devenue maman, Amy Schumer a constaté plusieurs changements. Toujours aussi honnête (et drôle) sur sa vie personnelle et l'état de son vagin, l'humoriste américaine s'est confiée sur sa vie de maman au sein du podcast Comedy Gold Minds de Kevin Hart. Elle commence par expliquer comment la naissance de son fils Gene David (2 ans en mai) a impacté sa vie sexuelle et celle de son mari Chris Fischer.

"Ok, pour de vrai, on couche ensemble probablement tous les sept à dix jours. Et à chaque fois on se dit : 'C'est trop génial, on devrait faire ça plus souvent'. Et puis on ne fait pas l'amour pendant encore sept à dix jours", a-t-elle blagué, tout en racontant une adnecdote un peu gênante. "C'est arrivé l'autre jour. Je lui demande : 'Est-ce que tu veux faire l'amour ?' Et il a fait une tête... comme s'il l'imaginait et il a grimacé", a-t-elle raconté sous les rires de l'audience.

La fréquence de ses rapports sexuel n'est pas la seule chose ayant changé depuis son mariage et la naissance du petit Gene. Amy Schumer s'est également livrée sur l'état préoccupant de son vagin. "Ma vulve... Honnêtement, elle est gigantesque et pourrie. C'est une immondice. Oui je dirais que le plus grand changement dans ma vie est de dire que ma vulve est une immondice", avoue-t-elle sur le ton de l'humour face à un Kevin Hart décontenancé. Dans son passage dans le podcast, Amy Schumer explique ne pas avoir eu l'occasion de sortir faire la fête et d'accorder une sortie romantique à son mari, Chris Fischer. Des occasions manquées de stimuler leur vie sexuelle.

On pourrait croire qu'Amy Schumer et son mari Chris Fischer en ont marre de leur vie fatigante de jeunes parents. Au contraire, le couple n'a qu'un rêve : avoir un deuxième enfant. Sur les réseaux sociaux, la comédienne de 39 ans ne cesse de partager son expérience, ce parcours du combattant qu'elle mène pour donner la vie à nouveau à l'aide d'une fécondation in vitro.