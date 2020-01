Amy Schumer en plein ménage à 3 : elle héberge son ex !

Un nouveau membre vient de s'ajouter au foyer d'Amy Schumer ! Ce n'est hélas pas un nouveau bébé – l'actrice ayant du mal à retomber enceinte –, mais... son ex !

Le comédien Kyle Dunnigan, qui a brièvement partagé la vie de la star de I Feel Pretty il y a fort longtemps, squatte chez son ex et son mari depuis un petit moment, a-t-il raconté dans The Howard Stern Show. "[Son appartement] est magnifique. Si vous le voyiez, vous resteriez", a déclaré le comédien avant d'ajouter : "Je suis là depuis un mois et demi... Elle a été très cool."

Mais il se peut que son séjour dure plus longtemps que prévu ! Il a plaisanté sur le fait d'allonger son séjour chez le couple : "Je suis censé partir dans trois semaines, mais je ne pense pas que ce sera le cas !"

Considéré comme un "colocataire", Kyle Dunnigan pourrait bien s'habituer à être logé, nourri et blanchi. De son propre aveu, à son arrivée, il se sentait gêné. Mais maintenant, il participe aux corvées de la maison, comme tout le monde. Et puis, le mari d'Amy Schumer, Chris Fischer, ne semble pas plus embêté que cela par la situation. "Nous sommes des potes. On joue aux échecs et la nourriture est vraiment bonne et gratuite", selon Kyle Dunnigan. Et pour cause : Chris Fischer est chef cuisinier !

Très secrète au début de leur relation, Amy Schumer avait peu à peu levé le voile sur l'homme qui partage sa vie. Leur relation, officialisée deux jours avant leur mariage, a été très rapide : ils se sont en effet unis quelques mois après leur rencontre. Durant sa grossesse, l'actrice avait aussi révélé que son mari était autiste.

En mai, Schumer et Fischer ont accueilli leur premier enfant, un petit Gene Attell, et, récemment, le couple a commencé à explorer les options pour avoir recours à la fécondation in vitro.