Jennifer Lawrence maman depuis des mois : le sexe et le prénom du bébé révélés

Il aura fallu des mois à Jennifer Lawrence pour officialiser la naissance de son premier enfant, cinq précisément.

Toujours très discrète sur sa vie privée, l'actrice américaine de 32 ans a accepté de se confier sur sa vie de famille auprès du magazine Vogue , dont elle fait la couverture pour le numéro d'octobre 2022. Le sujet de la naissance de son premier enfant est abordé au cours de ce long entretien et la journaliste qui en est à l'origine, Abby Aguire, révèle des informations pour le moins précieuses.

Jennifer Lawrence est devenue maman en février dernier et c'est un petit garçon qui la comble de joie depuis. La star américaine que l'on avait vue très enceinte lors de la promotion de Don't Look Up - film avec (notamment) Leonardo DiCaprio, Meryl Streep et Tomer Sisley qui a fait un carton sur Netflix - révèle également le prénom de son garçon : Cy, une référence à Cy Twombly, un peintre d'après-guerre que Cooke Maroney, mari de Jennifer Lawrence et galeriste, apprécie tout particulièrement.

Au cours de cet entretien avec le magazine Vogue, Jennifer Lawrence raconte pourquoi il a été difficile pour elle de parler de maternité : "C'est effrayant de parler de maternité. Tout simplement parce que cela est différent pour chacune. Si je dis que c'était merveilleux dès le départ, certains vont penser, cela ne l'était pas pour moi."

Mais la star oscarisée en 2013 pour son rôle dans Happiness Therapy est tout de suite tombée sous le charme de son bébé. "Le matin après que j'ai accouché, j'ai ressenti que ma vie avait recommencé à son début. Comme si c'était le tout premier jour. Je l'ai fixé. J'étais si amoureuse. Je suis aussi tombée amoureuse de tous les bébés, explique l'actrice. Les nouveau-nés sont juste incroyables. Ils sont ces roses, gonflés et fragiles petits survivants."

Mariée depuis trois ans à Cooke Maroney, Jennifer Lawrence avait confirmé être enceinte de son premier enfant en septembre 2021, par le biais de son porte-parole. Un an plus tard, l'actrice est la plus heureuse des mamans !