Diaporama : Jennifer Lopez : Sa fille Emme s'offre un moment de complicité avec Ben Affleck, entente parfaite avec son beau-père

1 / 22 Jennifer Lopez : Sa fille Emme s'offre un moment de complicité avec Ben Affleck, entente parfaite avec son beau-père

2 / 22 Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme Muniz ont été aperçu très complice lors de leur virée shopping à Santa Monica. Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme, passent l'après midi ensemble à Santa Monica. Au programme ; Shopping, rires et stop-déjeuner. Santa Monica, États Unis. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 22 Il y a moins d'un an toute la famille Lopez-Affleck s'était retrouvée à Paris à l'occasion de vacances en famille. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 22 Jennifer Lopez et Ben Affmeck se sont mariés le 16 juillet 2022 à Las Vegas et un mois plus tard en Géorgie avec l'ensemble de leur proche. Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck à la première du film "AIR" à Los Angeles, le 27 mars 2023. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

5 / 22 Avant Ben Affleck, Jennifer Lopez était mariée au chanteur Marc Anthony avec qui elle a eu des jumeaux, Emme et Max. Jennifer Lopez et Marc Anthony à la cérémonie des Oscars le 5 mars 2006 à Los Angeles en Californie. © BestImage, GOFF INF / BESTIMAGE

6 / 22 Ben Affleck était, quant à lui, marié à l'actrice Jennifer Garner avec qui il a eu trois enfants, Samuel, Seraphina et Violet. Jennifer garner et Ben Affleck à la première du film Daredevil à West Wood le 10 février 2003. © BestImage, ALAIN ROLLAND / MAXIMA PROD / BESTIMAGE

7 / 22 Jennifer Lopez et Ben Affleck ont officialisé le retour de leur idylle en mai 2021 , plus de 20 ans après leur première rupture Tournage du clip de Jennifer Lopez avec Ben Affleck en guest star à Los Angeles le 21 octobre 2002. © BestImage, FAME PICTURES / BESTIMAGE

8 / 22 Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme, passent l'après midi ensemble à Santa Monica. Au programme ; Shopping, rires et stop-déjeuner. Santa Monica, États Unis le 1er Avril 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

9 / 22 Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck au Village Theatre à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

10 / 22 Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme, passent l'après midi ensemble à Santa Monica. Au programme ; Shopping, rires et stop-déjeuner. Santa Monica, États Unis le 1er Avril 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

11 / 22 Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck à la première du film Amazon Studios "Air" au Regency Village Theatre à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 22 Glenn Close, Ben Affleck et Jennifer Garner à la soirée Vanity fair après les Oscars 2014 à West Hollywood. Le 2 mars 2014 © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

13 / 22 Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme, passent l'après midi ensemble à Santa Monica. Au programme ; Shopping, rires et stop-déjeuner. Santa Monica, États Unis le 1er Avril 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

14 / 22 Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme, passent l'après midi ensemble à Santa Monica. Au programme ; Shopping, rires et stop-déjeuner. Santa Monica, États Unis le 1er Avril 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

15 / 22 Ben Affleck et Jennifer Lopez à la première de "The Last Duel" lors du festival international du film de Venise (La Mostra), le 10 septembre 2021. © BestImage, SGP / BESTIMAGE

16 / 22 Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme, passent l'après midi ensemble à Santa Monica. Au programme ; Shopping, rires et stop-déjeuner. Santa Monica, États Unis le 1er Avril 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

17 / 22 Ben Affleck et Jennifer Garner à West Hollywood le 11 décembre 2004. © BestImage, FAME PICTURES / BESTIMAGE

18 / 22 Ben Affleck et la fille de Jennifer Lopez, Emme, passent l'après midi ensemble à Santa Monica. Au programme ; Shopping, rires et stop-déjeuner. Santa Monica, États Unis le 1er Avril 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

19 / 22 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris le 26 juillet 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

20 / 22 Jennifer Lopez et Marc Anthony à la cérémonie des Oscars le 5 mars 2006 à Los Angeles en Californie. © BestImage, ALAIN ROLLAND / MAXIMA PROD / BESTIMAGE

21 / 22 Marc Anthony et Jennifer Lopez aux NCLR Alma Awards le 7 mai 2006. © BestImage, ALAIN ROLLAND / MAXIMA PROD / BESTIMAGE