Jennifer Lopez : Sa fille Emme s'offre un moment de complicité avec Ben Affleck, entente parfaite avec son beau-père

La famille Lopez-Affleck semble être toujours aussi soudée ! Deux mois après l'emménagement dans leur nouvelle maison, le duo beau-père/belle-fille s'est montré très complice dans les rues de Santa-Monica. A 15 ans, Emme Maribel Muñiz née de l'union de Jennifer Lopez et Marc Anthony semble visiblement très proche de Ben Affleck.

A l'occasion de cette virée shopping, le duo s'est montré dans une tenue très casual mais toujours aussi tendance ! Du côté de l'acteur de 51 ans, ce dernier a opté pour une tenue quasi full-black avec un blouson, un sweatshirt et un jean noir ainsi que des Dunk Nike noire et blanche aux pieds. Emme Muniz a également opté pour une vibe streetwear avec un sweatshirt à capuche gris de la marque Stussy, un cargo en jean et des converses customisées au stabilo.

Assez discrets en ce qui concerne leur famille, Ben Affleck et Jennifer Lopez ne sont pas pour autant distants de leurs proches malgré leur carrière intense, bien au contraire... Ben Affleck semble complètement gaga ! Celui qu'on aperçoit souvent grincheux sur les photos se transforme en véritable humoriste une fois qu'il est entouré de ceux qu'il aime. Sur certains clichés, l'on voit par ailleurs l'adolescente rire aux éclats face aux blagues de son beau-père.

Ben Affleck un papa et beau-papa épanoui

Après un passé sombre d'alcool, d'addiction et de centre de désintoxication, c'est auprès de sa famille que Ben Affleck trouve enfin du réconfort et du bonheur. En juillet 2022, Ben Affleck et J-Lo se sont rendus à Paris pour leur lune de miel accompagnés de leurs enfants issus de leur précédents mariage avec Violet et Seraphina, fruits de l'histoire d'amour entre Ben Affleck et Jennifer Garner, ainsi que Max et Emme, enfants de J-Lo et Marc Anthony. Lors de ses vacances, la star de Deep Water s'était montrée sous son plus beau jour et avait même esquissé un sourire. Absent lors de ces vacances en famille à Paris pour rester auprès de sa mère, Jennifer Garner, le petit dernier, Samuel Garner Affleck avait été aperçu dans les bras de son père en décembre dernier à l'occasion d'un match de basketball.