Jennifer Lopez et Ben Affleck ont trouvé leur maison de folie : photos de leur nid à 34 millions de dollars

Finies les embrouilles, oubliés les recadrages en plein Grammy Awards, l'heure est à la crémaillère pour Jennifer Lopez et Ben Affleck ! Le couple qui s'est marié en juillet 2022 a trouvé son nid d'amour pour la modique somme de 34,5 millions de dollars (32,3 millions d'euros). Les images de ce domaine déniché à Pacific Palisades en Californie ont de quoi donner le vertige, les sublimes clichés sont visibles dans notre diaporama.

Les deux stars américaines ont mis deux années pour trouver la perle rare qui saurait les accueillir, eux et leurs enfants puisqu'ils sont chacun parents de leurs côtés. Jennifer Affleck est en effet maman des jumeaux Max et Emme, bientôt, 15 ans et dont le père est le chanteur Marc Anthony - ce dernier vient de se remarier. De son côté, l'ancien mari de Jennifer Garner a eu trois enfants avec l'héroïne d'Alias : Violet (17 ans), Seraphina (14 ans) et Samuel, bientôt 11 ans.

7 chambres et 13 salles de bain

La propriété luxueuse se situe dans le quartier huppé de Pacific Palisades dans les alentours de Los Angeles et elle a été construite il y a tout juste un an. Selon le vendeur, c'est un manoir dans le style traditionnel "Hamptons", région située au nord-est de l'île de Long Island dans l'État de New York, lieu de villégiature adoré des gens fortunés de l'Est américain. La maison possède 7 chambres et 13 salles de bain, mais également une salle de projection, une autre de gym, une piscine, une cave à vin, un spa... TMZ précise que la superficie du bien est de plus de 4000 mètres carrés !

À l'origine, JLo avait prévu de faire des travaux dans sa maison de Bel Air à 42,5 mais finalement elle a fait comme son amoureux qui a lui aussi récemment proposé à la vente sa maison de Los Angeles, pour 30 millions de dollars. L'acteur-réalisateur d'Air avait acheté son manoir de Pacific Palisades en 2018, après son divorce d'avec Jennifer Garner, pour 19 millions de dollars. Le duo hollywoodien avait un budget de 85 millions de dollars mais a vu visiblement son budget à la baisse, il reste néanmoins impressionnant pour le commun des mortels.