Ben Affleck recadré par Jennifer Lopez, les coulisses de leur clash révélées en détails

Sur celle-ci, on peut effectivement constater que la jeune femme était assise à côté de Ben Affleck et Jennifer Lopez au moment du drame."J'étais à côté d'eux pendant un bon moment, c'était mon siège préféré parce que j'étais juste en face de Beyoncé...", explique-t-elle, alors qu'elle était accompagnée d'un autre employé. "Nous ne leur avons pas parlé parce que Ben Affleck n'avait pas l'air heureux, donc je ne voulais pas engager la conversation et dire quelque chose comme : 'Oh mon Dieu, Will Hunting est l'un de mes films préférés ! Vous êtes mon héros !'", poursuit-elle, avant de donner des détails sur leur incartade.

"Jennifer Lopez a montré le téléphone à Ben Affleck et lui a dit : 'Oh mon Dieu, chérie, regarde ce meme de toi qui circule !' Et il était comme : 'Oh mon Dieu, pas encore'. Comme s'il savait déjà qu'il était un meme ! Comme il l'a appris, il a également choisi de ne pas changer son expression ! (...) Donc je sais qu'elle était sur son téléphone et a dit: 'Chéri, c'est tellement drôle, regarde ça'. Et il a soupiré : 'Jésus-Christ'", détaille la jeune femme, qui précise également que le couple lui est apparu très amoureux et qu'ils n'ont cessé de se tenir la main. Preuve que malgré cette embrouille, leur amour demeure plus fort que tout.