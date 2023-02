"Montre-toi plus motivé..." : Jennifer Lopez recadre Ben Affleck, énorme malaise aux Grammy Awards

Couple de superstars américaines, Jennifer Lopez et Ben Affleck faisaient partie des invités très attendus des Grammy Awards ce 5 février 2023 à Los Angeles. Cependant, si la sublime JLo était dans son élément entourée des plus grands noms de la musique anglo-saxonne actuelle, son époux depuis six mois n'a pas semblé très enchanté. Ce qui a été rapidement remarqué et transformé en "meme" dans l'attitude de l'acteur-réalisateur de 50 ans n'a pas fait beaucoup rire sa femme. Sculpturale dans sa robe Gucci, la chanteuse et comédienne de 53 ans a tout tenté pour faire bonne figure malgré le peu d'enthousiasme de son cavalier, jusqu'au point de non retour, immortalisé par les caméras.

Jennifer Lopez savait que les caméras seraient braquées sur elle, elle a donc tout donné pour se montrer la plus magnifique et enthousiaste possible durant cette grand messe de la musique. Venue pour remettre le prix du meilleur album pop - à Harry Styles et Harry's House -, l'interprète de Jenny from the Block n'a toutefois pas réussi à cacher son mécontentement en voyant le peu d'entrain de Ben Affleck et le lui a dit après qu'il lui ai susurré quelque chose à l'oreille. Connu pour ses mines désabusées, le réalisateur d'Argo a clairement montré qu'il aimerait bien être ailleurs, et cette fois, les caméras ont bien capté leur échange très tendu. Le Daily Mail a analysé les paroles qu'ils se sont dites : "Arrête. Montre-toi plus sympathique, motivé", a déclaré l'héroïne d'Un mariage trop parfait. Ce à quoi, l'ex-mari de Jennifer Garner, blasé, a répondu : "Je pourrais..."