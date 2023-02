Jennifer Lopez se paie la tête de son mari Ben Affleck : sa réaction après le clash des Grammys

Celui à qui l'on doit Argo a ainsi retrouvé son grand copain Matt Damon, lui offrant le premier rôle de cette oeuvre. Elle suit le parcours de Sonny Vaccaro, le directeur du marketing sportif de chez Nike, qui poursuit sans relâche Michael Jordan pour conclure un partenariat historique, avec son acolyte, Phil Knight, milliardaire et cofondateur de Nike. Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker et Viola Davis complètent la distribution de ce film.

Jennifer Lopez, alliée de Ben Affleck même si elle ne manque pas de le taquiner, comme toute épouse complice le ferait ! On imagine que la boutade a dû bien amuser leur famille recomposée : l'interprète de Jenny from the Block a deux jumeaux Max et Emme (bientôt 15 ans) nés de son ancien mariage avec Marc Anthony tandis que le Batman de Zack Snyder a eu trois enfants avec son ex-femme Jennifer Garner, Violet (17 ans), Seraphina (14 ans) et Samuel, bientôt 11 ans.