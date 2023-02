Diaporama : Jennifer Lopez se paie la tête de son mari Ben Affleck : sa réaction après le clash des Grammys

1 / 14 Jennifer Lopez se paie la tête de son mari Ben Affleck : sa réaction après le clash des Grammys

2 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez sortent prendre un café en amoureux chez Starbucks à Santa Monica © BestImage

3 / 14 Capture d'écran du compte Instagram de Jennifer Lopez, l'épouse de Ben Affleck, et de sa publication avec la bande-annonce de la nouvelle réalisation de son mari, Air. Il apparaît dans la capture plus démotivé que jamais, une attitude qu'il réitère souvent comme lors des Grammys. © Instagram

4 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez lors des Grammy Awards à Los Angeles le 5 février 2023 © BestImage

5 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez - Première de "The Last Duel" pendant le festival international du film à Venise (La Mostra), le 10 septembre 2021. © BestImage

6 / 14 Jennifer Lopez avec son mari Ben Affleck et son fils Emme font du shopping à Los Angeles, le 11 décembre 2022. © BestImage

7 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez vont déjeuner avec leurs enfants, Seraphina, Samuel et Emme à Los Angeles, le 28 janvier 2023. © BestImage

8 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez vont déjeuner avec leurs enfants, Seraphina, Samuel et Emme à Los Angeles, le 28 janvier 2023. © BestImage

9 / 14 Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck se baladent en Ford Bronco à Los Angeles, le 21 janvier 2023. © BestImage

10 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez sortent prendre un café en amoureux chez Starbucks à Santa Monica le 12 décembre 2022. © BestImage

11 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez à la première du film "The Tender Bar" à Los Angeles, le 12 décembre 2021. © BestImage

12 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez sortent de l'hôtel Mandarin à New York, le 10 octobre 2021. © BestImage

13 / 14 Ben Affleck et Jennifer Lopez quittent Venise après la première du film The Last Duel pendant le 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021. © BestImage