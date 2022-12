Ben Affleck avec son fils Samuel, trop craquant : sourires et moments de complicité pour une sortie NBA

Mardi 13 décembre, les Boston Celtics affrontaient les Los Angeles Lakers en NBA (principale ligue de basket-ball au monde, ndlr). Un match auquel s'est rendu Ben Affleck avec son fils Samuel, 10 ans, né de sa précédente union avec Jennifer Garner. Assis au premier rang, père et fils ont été photographiés en train de se sourire, de dévorer des pop-corn, et de débattre sur le spectacle qui s'offrait à eux. Le petit garçon, riant aux côtés de son papa, portait une chemise à carreaux et un t-shirt gris associé à un jean, tandis que la star de Gone Girl était parée d'un cardigan boutonné de couleur crème associé, là aussi, à un jean. Ils portaient tous les deux des baskets colorées.

On imagine également qu'ils supportaient tous les deux l'équipe de Boston, puisque l'acteur a grandi dans le Massachusetts. De grands moments de complicité donc pour le duo, suffisamment rares pour être soulignés. Bien qu'en août dernier, père et fils faisaient une autre apparition ensemble à Los Angeles.

Une flamme ravivée

Pour rappel, Ben Affleck a également deux autres enfants en commun avec son ancienne compagne Jennifer Garner, à savoir deux filles : Seraphina Rose, 13 ans, et Violet, 17 ans. Au début du mois, l'aînée faisait une apparition médiatisée aux côtés de sa mère lors du dîner d'État organisé par Joe Biden et sa femme Jill, à la Maison Blanche. Mère et filles avaient toutes les deux été photographiées dans des robes festives lors de cette grande soirée en l'honneur d'Emmanuel et Brigitte Macron alors en visite officielle aux Etats-Unis.

Mais l'acteur de 50 ans est également le beau-père des jumeaux de Jennifer Lopez : Max et Emme, qu'elle a eus avec le chanteur Marc Anthony. Car depuis plusieurs mois, Ben Aflleck file le parfait amour avec celle que l'on surnomme J.Lo. Après une première idylle au début des années 2000, ils se sont donnés une seconde chance il y a environ un an et depuis, ils ne se quittent plus. Ils ne sont même mariés à Las Vegas cet été avant d'organiser une vraie cérémonie avec leurs proches en Géorgie quelques semaines plus tard.