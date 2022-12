Violet Affleck, sosie à lunettes de sa mère Jennifer Garner : sublimes face à Emmanuel et Brigitte Macron

La visite officielle d'Emmanuel Macron aux États-Unis à la rencontre de Joe Biden, 46e président des Etats-Unis, a été marquée ce 1er décembre 2022 par un fastueux dîner d'état à la Maison Blanche. Le dirigeant français a été accueilli chaleureusement, tout comme son épouse Brigitte Macron, très complice avec la first lady américaine Jill. Les deux anciennes professeures ont noué une belle relation, remarquable lors de leur dîner en tête à tête la veille. Côté look, la mère de Tiphaine, Sébastien et Laurence Auzière était somptueuse en robe blanche échancrée après avoir brillé en beige à son arrivée puis dans un look automnal. Au cours de ce glorieux repas à Washington, d'autres invités ont fait sensation comme l'actrice Jennifer Garner et sa fille Violet.

La liste des personnalités conviées au dîner d'Etat organisé pour la venue d'Emmanuel et Brigitte Macron à Washington était bien évidemment très longue. Figures politiques ou économiques du pays se sont succédées lors du photocall organisé. Des stars hollywoodiennes ont fait le déplacement, comme Jennifer Garner. L'actrice américaine de 50 ans, sublime dans une robe noire longue Ralph Lauren, est venue accompagnée de sa fille aînée, Violet, née de son mariage passé avec Ben Affleck. À 17 ans, la grande soeur de Seraphina et Samuel est plus grande que sa mère et si elle est son sosie, elle se démarque par le port de lunettes. Pour l'occasion, elle a opté pour une robe Carolina Herrera, noire et brillante, qui lui donne une allure tout simplement magnifique.

Jennifer Garner a eu le plaisir de croiser sa consoeur Julia Louis-Dreyfus, excellente en vice-présidente américaine dans la série Veep. Celle-ci est également venue avec son enfant, Charles, 25 ans, dont le père est l'écrivain et acteur Brad Hall. Accompagné de son épouse Chrissy Teigen, la star de la musique John Legend n'a pas manqué le rendez-vous, tout comme les pointures de la mode Anna Wintour et Christian Louboutin. Le musicien et compositeur Jon Baptiste, l'animateur et humoriste Stephen Colbert, l'épouse de Steve Jobs et son fils, Laurene et Reed Jobs étaient également de la partie. La fille du président américain, Ashley Biden, et la soeur du dirigeant, Valerie, ont aussi participé à ce grand moment diplomatique.

Bon appétit... à l'américaine

Le menu avait tout pour être alléchant, même si l'on remarque la volonté américaine de servir un repas qui fait honneur au savoir-faire des Etats-Unis. Il était composé de homard du Maine poché au beurre, du caviar américain ainsi qu'une raviole de courge Delicata, d'une pièce de boeuf persillée, accompagnée de pommes de terre cuites en trois fois, de topinambours et d'une crème de cresson. Même en fromage, c'est le made in America qui prime avec du bleu de vache d'une crémerie de l'Oregon, d'un chèvre frais originaire de Californie et d'un cheddar du Wisconsin. Enfin, pour le dessert, les présidents américain et français ont eu droit à un "chiffon cake à l'orange" et des poires rôties à la sauce aux agrumes accompagnées de crème glacée. Pour les vins, un Chardonnay californien non-filtré millésime 201 et un Cabernet Sauvignon, lui aussi californien, millésime 2019 ont été servis.