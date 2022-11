Jennifer Lopez mariée à Ben Aflleck : elle donne son avis sur Jennifer Garner

Les paroles de Ben Affleck avaient créé un véritable scandale : alors addict à différentes substances et notamment à l'alcool après un divorce difficile avec la mère de ses enfants, Jennifer Garner, l'acteur avait expliqué s'être senti "piégé" durant leur mariage, et se sentir bien plus libre avec sa nouvelle compagne, qu'il a depuis épousée, l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez.

Des paroles peu sympathiques, qui n'avaient pas beaucoup plu à celle-ci, justement. On les disait alors au bord de la séparation en raison de l'indélicatesse de celui qu'elle a retrouvé il y a deux ans après plus de quinze ans de séparation. Et apparemment, Jennifer Lopez n'a pas changé d'avis sur l'ex de son mari : dans une interview pour le magazine Vogue cette semaine, la chanteuse a répété à quel point elle la trouvait "merveilleuse".

"Ils sont de très bons parents, ensemble, pour leurs enfants", a-t-elle expliqué en évoquant le sujet de la tribu de Ben Affleck (Violet, presque 17 ans, Seraphina, 13 ans, et Samuel, 10 ans). L'interprète d'On the Floor a ensuite assuré qu'elle avait elle-même de bons contacts avec son ex pour leurs enfants Max et Emme (14 ans). Même si tous les deux sont bien plus discrets que Ben Affleck et son ex-épouse...

L'histoire d'amour entre Jennifer Lopez et Ben Affleck continue en tout cas de marcher comme sur des roulettes ! Les deux acteurs, qui s'étaient retrouvés en 2020 après leurs divorces respectifs, avaient renoué une passion née il y a vingt ans, alors qu'ils étaient très jeunes et au début de leurs carrières. Fiancés en 2004, ils avaient fini par se séparer, sous la pression médiatique et l'éloignement dû à leurs projets.

Mais l'amour est finalement plus fort que tout et le couple a bien fini par se marier cet été, devant leurs familles réunies et leurs cinq enfants, qui semblent plutôt bien s'entendre entre eux. La preuve, durant leur lune de miel parisienne, les deux stars avaient emmenés avec eux les quatre aînés, laissant le petit Samuel avec sa mère et avaient eu l'air de passer un joli séjour. Et si les ex se rajoutent à ce joli tableau, que demander de plus !