Diaporama : Jennifer Lopez mariée à Ben Aflleck : elle donne son avis sur Jennifer Garner

1 / 24 Jennifer Lopez mariée à Ben Aflleck : elle donne son avis sur Jennifer Garner

2 / 24 Ben Affleck et Jennifer Lopez lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra © BestImage

3 / 24 Exclusif - Ben Affleck avec sa femme Jennifer (Lopez) et sa beau-fils Maximilian font du shopping à Culver City le 2 novembre 2022. © BestImage

4 / 24 Exclusif - Jennifer Garner sous la pluie à Santa Monica, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 novembre 2022. © BestImage

5 / 24 Exclusif - Ben Affleck avec sa femme Jennifer (Lopez) et sa beau-fils Maximilian font du shopping à Culver City le 2 novembre 2022. © BestImage

6 / 24 Ben Affleck et Jennifer Lopez lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra © BestImage

7 / 24 Exclusif - Ben Affleck avec sa femme Jennifer (Lopez) et sa beau-fils Maximilian font du shopping à Culver City le 2 novembre 2022. © BestImage

8 / 24 Exclusif - Ben Affleck avec sa femme Jennifer (Lopez) et sa beau-fils Maximilian font du shopping à Culver City le 2 novembre 2022. © BestImage

9 / 24 Exclusif - Jennifer Garner fête Halloween en famille à brentwood mais ne se déguise pas le 31 octobre 2022. © BestImage

10 / 24 Exclusif - Ben Affleck avec sa femme Jennifer (Lopez) et sa beau-fils Maximilian font du shopping à Culver City le 2 novembre 2022. © BestImage

11 / 24 Ben Affleck et Jennifer Lopez lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra © BestImage

12 / 24 Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck se baladent et font du shopping avec leurs enfants Samuel, Emme et Maximilian lors du week-end d'Halloween dans Brentwood à Los Angeles le 30 octobre 2022. © BestImage

13 / 24 Exclusif - Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck se baladent et font du shopping avec leurs enfants Samuel, Emme et Maximilian lors du week-end d'Halloween dans Brentwood à Los Angeles le 30 octobre 2022. © BestImage

14 / 24 Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent une pause tendresse en marge du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021. © BestImage

15 / 24 Exclusif - Jennifer Garner revient de la fête scolaire d'Halloween de son fils Samuel à Santa Monica, le 31 octobre 2022. Sur place, elle a croisé son ex-mari, B.Affleck. © BestImage

16 / 24 Exclusif - Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck se baladent et font du shopping avec leurs enfants Samuel et Emme lors du week-end d'Halloween dans Brentwood à Los Angeles le 29 octobre 2022. © BestImage

17 / 24 Exclusif - Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck se baladent et font du shopping avec leurs enfants Samuel et Emme lors du week-end d'Halloween dans Brentwood à Los Angeles le 29 octobre 2022. © BestImage

18 / 24 Ben Affleck et Jennifer Lopez lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra © BestImage

19 / 24 Exclusif - Jennifer Garner est allée chercher son fils samuel à la sortie de l'école à Santa Monica le 24 octobre 2022. © BestImage

20 / 24 Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent une pause tendresse en marge du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021. © BestImage

21 / 24 Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez, aperçus main dans la main, à l'aéroport de Venise, à l'issue du festival international du film (La Mostra), le 11 septembre 2021. © BestImage

22 / 24 Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez, aperçus main dans la main, à l'aéroport de Venise, à l'issue du festival international du film (La Mostra), le 11 septembre 2021. © BestImage

23 / 24 Ben Affleck et Jennifer Lopez lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra © BestImage