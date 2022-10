Ben Affleck et Brad Pitt en couple avec la même sublime actrice, l'un d'eux a même failli l'épouser...

Ben Affleck est l'un des acteurs du film Pearl Harbor (2001) diffusé ce dimanche 30 octobre sur W9. L'acteur de 50 ans y joue le lieutenant Rafe McCawley aux côtés de Josh Hartnett (lieutenant Danny Walker), Kate Beckinsale (Evelyn Johnson), Alec Baldwin (lieutenant-colonel James Doolittle) ou encore Jennifer Garner (Sandra).

Si Ben Affleck forme avec Jennifer Lopez, l'un des couples plus médiatiques des Etats-Unis, l'acteur a vécu une histoire d'amour avec une autre grande actrice, Gwyneth Paltrow à la fin des années 90. En 2015, invitée de l'émission The Howard Stern Show, l'actrice était revenue sur sa liaison avec Ben Affleck. "Je pense que quand vous avez une vingtaine d'années, vous pouvez totalement être séduite par la beauté d'un homme. Vous êtes immature et vous avez tendance à être superficielle. Vous pensez qu'être avec quelqu'un de beau valide qui vous êtes vous-même. C'est faux, bien sûr", avait-elle déclaré en ajoutant que ses parents appréciaient Ben pour "son intelligence, son talent et son humour." Par la suite, en 2004, Ben Affleck s'est mis en couple avec Jennifer Garner qu'il a rencontrée sur le tournage de Pearl Harbor. Ils ont donné naissance à trois enfants : Violet Anne, née le 1er décembre 2005, Seraphina, née le 6 janvier 2009 et Samuel, né le 27 février 2012.

Deux acteurs, deux histoires d'amour

Avant sa relation avec Ben Affleck, Gwyneth Paltrow a aussi été en couple avec un autre grand acteur... Brad Pitt ! En effet, ils ont entretenu une relation qui a duré de 1995 à 1997. Dans une interview à Entertainment Tonight, Gwyneth Paltrow, qui s'est depuis mariée avec Brad Falchuk, était revenue sur la fin de son couple avec l'ex d'Angelina Jolie : "Quand on a rompu, au début, nous n'étions pas amis du tout, et pendant longtemps. Puis, nous nous sommes retrouvés il y a dix ou dix-neuf ans je dirais, quelque chose comme ça, et nous sommes restés en contact depuis toutes ces années", avait-elle confié avant de complimenter son ex : "Je l'adore. C'est une personne incroyable, c'est un grand entrepreneur et quelqu'un de tellement bien, de tellement créatif. Je l'adore vraiment, je suis une grande fan." La preuve que l'on peut être deux ex et rester de bons amis !