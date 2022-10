Brad Pitt : Une célèbre actrice, à qui il a été fiancé, balance sur leur relation

Si aujourd'hui Brad Pitt est une immense star de cinéma (notamment dans Inglorious Bastards ou dans Burn After Reading, ce mercredi sur Arte), qu'il est connu du monde entier et père de six enfants (Maddox, 21 ans, Pax, 19 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, Knox et Vivienne, 14 ans) avec son ex-femme Angelina Jolie, l'acteur a autrefois été un débutant à Hollywood, un jeune homme accompagné, à l'époque, d'une autre comédienne, Gwyneth Paltrow.

Entre 1995 et 1997, les deux acteurs forment en effet l'un des couples les plus populaires du moment, partageant même quelques films dont le populaire Seven. Mais depuis leur rupture, très médiatique, comment ont évolué leurs rapports ? Interrogée par Entertainment Tonight, celle qui est désormais mariée avec Brad Falchuk, a raconté à quel point aujourd'hui tous les deux s'entendent bien. Et n'a pas tari de compliments sur son ex !

"Quand on a rompu, au début, nous n'étions pas amis du tout, et pendant longtemps. Puis, nous nous sommes retrouvés il y a 18 ou 19 ans je dirais, quelque chose comme ça, et nous sommes restés en contact depuis toutes ces années", a-t-elle raconté, avant d'être très claire : "Je l'adore". "C'est une personne incroyable, c'est un grand entrepreneur et quelque de tellement bien, de tellement créatif. Je l'adore vraiment, je suis une grande fan", a-t-elle ajouté.

Une avalanche de compliments qui a dû faire plaisir à l'acteur, dont l'image publique a souffert de son divorce, des accusations de son ex-femme et de certains de ses enfants qui expliquent que lors d'une dispute, il aurait été violent avec son fils aîné, Maddox. Celui-ci ne veut aujourd'hui plus le voir d'ailleurs. En tout cas, Gwyneth Paltrow sait que Brad Falchuk, celui qu'elle a épousé en 2018, ne sera pas jaloux de sa relation avec Brad Pitt.

Brad Falchuk, son mari "qui la connait par coeur"

Expliquant "qu'il respecte totalement" leur amitié, elle a confié que c'était l'homme "le moins dans le jugement, l'homme le plus sécurisant dans la relation" qu'elle ait connu. En même temps, tous les deux se connaissent très bien : "C'est probablement l'une des choses qu'il aime chez moi, c'est que je crois à l'importance du couple. Que vous formiez un couple avec votre collègue, votre époux, votre petit ami, je crois vraiment que lorsqu'on s'investit avec quelqu'un, si l'on finit par amputer cette relation, on ne peut pas guérir correctement".

"Donc, même si parfois cela peut être inconfortable, je pense que c'est agréable de travailler dessus et de renouer avec la valeur que cette personne a apportée à votre vie", a-t-elle raconté. Gwyneth Paltrow a ensuite confié que son mari et elle ressentent une "véritable alchimie", expliquant même que lorsque le réalisateur est auprès d'elle, elle se sent "parfaitement bien dans son corps".

Pour rappel, après sa relation avec Brad Pitt, Gwyneth Paltrow a rencontré Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, le père de ses deux enfants Apple (18 ans) et Moses (16 ans).